Marmaris sahilleri doldu

Ali GÜNDOĞAN MARMARİS (Muğla), (DHA) Muğla'nın Marmaris ilçesinde yüksek sıcaklık nedeniyle sahiller, plajlar doldu. Kimi şemsiye altında dinlenmeyi tercih ederken, çocuklar, köpekleriyle denize girerek oyunlar oynadı. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 35 dereceyi gösterdiği Marmaris kent merkezinde, sıcaktan bunalanlar, sahillere akın etti. Şehir merkezi boyunca 11 kilometre uzanan mavi bayraklı plajları, sabah erken saatlerde dolduran turistlerden kimileri şemsiye altında dinlenmeyi tercih ederken, bazıları gün boyu denizin keyfini çıkardı. Rus ve İngiliz turistler, sere serpe uzanarak güneş altında bronzlaşmayı tercih etti. Sahile konumlandırılmış su sporları istasyonlarında jet sky, muz ve deniz paraşütü ile heyecan yaşadı. Ailecek plaja gelen vatandaşlar ise şezlonglarda dinlenmeyi tercih etti. Çocuklar, köpekleriyle denize girerek oyunlar oynadı. Otellerin havuz başları da plajları aratmayan kalabalıklara sahne oldu. Havuz başında güneşlenmeyi tercih edenler yanı sıra animatörler eşliğinde oyunlar oynayanlar dikkat çekti. Çocuklar gün boyu havuzda yüzdü, oyunlar oynadı. Marmaris sahilleri ve havuzlar artan sıcaklıklarla renkli görüntülere sahne oldu. 23 yaşındaki Rus Hemşire Angela Korpavic, Marmaris çok güzel, ilk defa geldim çok mutluyum dedi. Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, Hava sıcaklıkları hafta sonundan itibaren artışa geçecektir. Gündüz 35-40 derece sıcaklıklar hakim olacaktır dedi.

