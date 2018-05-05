HABER

Marmaris sahilleri doldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 12:21 | Son Güncelleme

MARMARİS'te hava sıcaklığı 35 dereceyi bulurken, ilçe sakinleri ve turistler sahillerle plajları doldurdı.

Marmaris sahilleri doldu

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te hava sıcaklığı 35 dereceyi bulurken, ilçe sakinleri ve turistler sahillerle plajları doldurdı. Bazı kişiler şemsiye altında dinlenmeyi tercih ederken, çocuklar, köpekleriyle denize girerek oyunlar oynadı.
Caddelere konulan elektronik termometrelerin 35 dereceyi gösterdiği Marmaris kent merkezinde, sıcaktan bunalanlar, sahillere akın etti. Şehir merkezi boyunca 11 kilometre uzanan mavi bayraklı plajları, sabah erken saatlerde dolduran turistlerden kimileri şemsiye altında dinlenmeyi tercih ederken, bazıları gün boyu denizin keyfini çıkardı. Rus ve İngiliz turistler, sere serpe uzanarak güneş altında bronzlaşmayı tercih etti. Sahildeki su sporları merkezleri de doldu. Ailece plaja gelen vatandaşlar ise şezlonglarda dinlenmeyi tercih etti. Çocuklar da köpekleriyle denize girerek oyunlar oynadı.
Yoğun ilgi gören otellerin havuz başları da plajları aratmadı. Bazı kişiler havuz başında güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları da animatörler eşliğinde oyunlar oynadı. Çocuklar da gün boyu havuzda yüzdü, oyunlar oynadı. Marmaris'te tatil keyfi yapan Rus hemşire Angela Korpavic (23), "Marmaris çok güzel, ilk defa geldim, çok mutluyum" dedi.
Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, Marmaris'te hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren artışa geçeceğini, gündüz 35-40 derece sıcaklıkların hâkim olacağını belirtti.

FOTOĞRAFLI

Marmaris sahilleri dolduMarmaris sahilleri dolduMarmaris sahilleri dolduMarmaris sahilleri doldu

Abdullah Gül'den Hulusi Akar açıklamasıAbdullah Gül'den Hulusi Akar açıklaması
İstanbullulara iş çıkışı sürprizİstanbullulara iş çıkışı sürpriz
Cumhurbaşkanı adayı belli oluyor!Cumhurbaşkanı adayı belli oluyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'15 Temmuz'daki gibi kıyamet kopacak' diyerek dolandırdılar!

'15 Temmuz'daki gibi kıyamet kopacak' diyerek dolandırdılar!

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

Sezon finaline hazırlanan Arka Sokaklar'a 3 bomba transfer!

Sezon finaline hazırlanan Arka Sokaklar'a 3 bomba transfer!

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'dan renkli araç yasağı

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'dan renkli araç yasağı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i tehdit eden 2 kişi yakalandı!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i tehdit eden 2 kişi yakalandı!

Aydın'da 5 yıldızlı otelin iskelesi çöktü! 8 yaralı

Aydın'da 5 yıldızlı otelin iskelesi çöktü! 8 yaralı

Yeni silah üretiliyor! TSK 'Boran' ile vuracak

Yeni silah üretiliyor! TSK 'Boran' ile vuracak

KPSS sorularının sızdırılması soruşturmasında 10 bin 151 kişi mercek altında

KPSS sorularının sızdırılması soruşturmasında 10 bin 151 kişi mercek altında

İstanbul'da lüks villaya uyuşturucu baskını

İstanbul'da lüks villaya uyuşturucu baskını

Salih Mirzabeyoğlu beyin kanaması geçirdi

Salih Mirzabeyoğlu beyin kanaması geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.