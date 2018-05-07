"Marmaris Semenderi"ni koruma çalıştayı

Marmaris semenderini davetlilere tanıtarak alınması gereken önlemleri paylaşan Prof. Dr. Eyüp Başkale, pek çok canlıya göre çok daha az tanınan bir tür hayvan olduğunu söyledi.

Marmaris Milli Parkı içinde bulunan Günnücek Sığla ormanlarında gerçekleştirilen Tür Koruma Eylem Planı çalıştayında, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü ile Pamukkale Üniversitesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde geçtiğimiz yıl başlatılan çalışmalar ile endemik Marmaris semenderinin korunması için hazırlanan yol haritası açıklandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirilen Tür Koruma Eylem Planı çalıştayında, dünyada sadece Marmaris ve Ula arasında sınırlı bir alanda yaşayan endemik "Marmaris Semenderi"nin korunması için yol haritası anlatıldı.

Başkale, Marmaris semenderinin biyolojik açıdan öneminin yanı sıra bölgeye özgü endemik bir tür olduğunu belirterek, "Marmaris semenderi bayrak tür olarak ilçenin tanıtımına da katkı sağlayabilecek bir tür. Halkımız çok tanımasa da yabancılar özellikle bu türleri toplayarak petshoplarda satmak veya bilimsel çalışmalarda kullanmak amacıyla topluyorlar. Bu da tür üzerinde önemli bir tehdit unsuru oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Kirlilik, tarımsal ilaçlar, araç trafiği, orman yangını gibi tehditlerin de Marmaris semenderini tehdit etiğini vurgulayan Başkale, "Bu semenderler kışın aktif, bu nedenle yaz dönemi yoğun turizmden çok etkilenmeseler de yaşadıkları habitatın değiştirilmesi ve yapılaşma nedeniyle kışın bile olumsuz etkilenebiliyorlar." diye konuştu.

Tür Koruma Eylem Planı çalıştayındaki faaliyetler, Orman ve Su İşleri Bakanlığı yetkilileri ile son değerlendirmeler yapıldıktan sonra basılarak kitap halinde kamuoyuyla paylaşılacak.

