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Marmaris Ticaret Odası üyeleri Baysal’la yola devam dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 19:27 | Son Güncelleme

Marmaris Ticaret Odası seçimleri yapıldı.

Marmaris Ticaret Odası üyeleri Baysal’la yola devam dedi

Marmaris Ticaret Odası seçimleri yapıldı. Mevcut Oda Başkanı Mehmet Baysal, 880 üyenin oyunu alarak yeniden Başkan seçildi.
Marmaris Ticaret Odası seçimleri, Marmaris Sabancı Anadolu Lisesi’nde yapıldı. Mavi ve kırmızı listelerin yarıştığı seçimde, Mavi listeyle seçime giren mevcut Oda Başkanı Mehmet Baysal 880 oy aldı. Kırmızı listeyle yarışan Mustafa Gökmen ise 559 oy aldı. 6 oy ise geçersiz sayıldı.

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