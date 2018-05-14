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Marmaris Yat Limanı'nda 5 işletmenin kaçak yapıları yıkıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 17:56 | Son Güncelleme

MARMARİS'teki kentsel sit alanı olan yat limanında 5 kafeteryanın kaçak yaptığı tespit edilen sundurma ve tenteler belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'teki kentsel sit alanı olan yat limanında 5 kafeteryanın kaçak yaptığı tespit edilen sundurma ve tenteler belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Belediye görevlileri ile işletme sahipleri arasında çıkan tartışmalar zabıta ekiplerinin araya girmesiyle büyümeden son buldu.

Muğla Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından kentsel sit bölgesi olan Marmaris ilçe merkezindeki Yat Limanı'nda, beş işletmenin kaçak çıkma yaptığı tespit edilen tente ve sundurmaları belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Vinçler, belediye araçları, 30 zabıta ekibi ve 30 belediye personeli öğle saatlerinde yat limanına giriş yaptı. Belediye personeli, işletme sahiplerine eşyalarını çıkarmaları konusunda uyarıda bulundu. Uyarıları dinlemeyen işletmeciler ile görevliler arasında tartışma yaşandı. Araya giren zabıta ekipleri olaylar büyümeden engelledi. Belediye temizlik işleri ekipleri kafeteryalardan eşyaları çıkardı. İki saat süren eşya çıkarma işlemi ardından söküme geçildi.

Kaynakçı, demir doğrama ustası ve tente ustasından oluşan söküm ekibi bir saat süren çalışma sonucunda beş işletmenin kaçak sundurmalarını sökerek, kaldırdı. Sökülen sundurmalardan çıkan demir ve alüminyum aksamlar imha edilmek üzere Muğla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Tesisi'ne gönderildi. Yasalara uymayan işletmeler hakkında tutanak tutuldu. İşletme sahipleri yıkım hakkında açıklama yapmadı.

20 İŞLETME DÜZENLEME YAPTI, 5 MEKAN DİRENDİ

Yıkım işlemleri ardından basın mensuplarına açıklama yapan Marmaris Belediyesi Fen ve İmar İşleri Müdürü Özgür Han, "Geçen sene Muğla Kültür Varlıkları Koruma Müdürlüğü Kurulu tarafından belediyemize kentsel sit bölgesi olan yat limanında işletmelerin önünde yapılan kaçak tente ve sundurmalar ile ilgili resmi yazışma yapıldı. Belediye olarak kaçak çıkma yapan işletmeleri tespit ederek fotoğrafladık. İşletme sahiplerine sözlü ve resmi bilgilendirmede bulunduk. İmar Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince işlemler yapıldı. Tespit edilen 25 işletmeye tebligatlar yapıldı. Bir ay süre içinde yat limanında bulunan 20 işletme düzenlemeleri yaparak yasaya uygun hale getirildi. 5 işletme düzenleme yapmamak için direndi. Sözlü ve resmi birçok kez uyarı yapmamıza rağmen dinlemeyen işletmelerin kaçak tente, sundurmaları ekiplerimiz yıktı" dedi.

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