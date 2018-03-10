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Marmaris'e satılan Akşemsettin Gemisi gölden çıkarıldı, TIR'a yüklendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2018 18:31 | Son Güncelleme

BURSA'da İznik Gölü’nde gezi amaçlı hizmet veren Akşemsettin Gemisi, Büyükşehir Belediyesi'nin kararıyla Marmaris'te bir şirkete satılınca gölden çıkarıldı.

Marmaris'e satılan Akşemsettin Gemisi gölden çıkarıldı, TIR'a yüklendi

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA'da İznik Gölü’nde gezi amaçlı hizmet veren Akşemsettin Gemisi, Büyükşehir Belediyesi'nin kararıyla Marmaris'te bir şirkete satılınca gölden çıkarıldı. Gemi bu gece saat 03.00'te 96 tekerlekli özel bir çekici ile Orhangazi Gölyaka’dan Gemlik Körfezi’ne taşınarak suya indirilecek. Gemi daha sonra deniz yolu ile Marmaris’e götürülecek.
2015 yılında dönemin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe tarafından İznik Gölü’ne kazandırılan ve gölde gezi gemisi olarak 2 yıl hizmet veren Akşemsettin Gemisi, Altepe’den görevi devralan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın kararıyla Marmaris’te hizmet veren bir turizm şirketine satıldı.
GEMİ İZNİK GÖLÜ’NDEN ÇIKARILDI
Satışı yapılan Akşemsettin Gemisi, Orhangazi’de Gölyaka sahilinde yaklaşık 3 saatlik bir çalışma sonunda İznik Gölü'nden çıkarılarak 96 tekerlekli özel bir araca yüklendi. 100 tonluk özel bir vinç ve yaklaşık 20 kişilik bir ekibin yaptığı çalışmalar sonrasında gemi önce Orhangazi sahilindeki iskeleden Gölyaka sahiline getirildi. Burada dalgıçlar tarafından gövdesinden kalın iki halatla bağlanan gemi daha sonra vinçle kaldırılarak özel araca yerleştirildi.
GECE YARISI GEMLİK KÖRFEZİ'NE DOĞRU YOLA ÇIKACAK
Akşemsettin Gemisi, bu gece saat 03.00’e kadar Gölyaka yolu üzerinde bekletilecek. Trafiğe kapatılan Akharem Kavşağı ile Gölyaka Mahallesi arasındaki yolda gece saat 03.00’te yola çıkarılacak olan gemi yaklaşık 20 kilometrelik yolda karadan taşınacak. Geminin karadan taşınacak olmasından dolayı Gölyaka ile Karsak Boğazı arasında yol trafiğe kapatılacak. Sabah saatlerinde Karsak Boğazı'na ulaşması beklenen geminin taşınması sırasında, Yalova-Bursa yolunun Karsak Boğazı- Gemlik bölümü Bursa istikametinde trafiğe kapatılacak. Bursa istikametine doğru gitmek isteyen sürücüler Karsak Boğazı'ndan Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’na yönlendirilecek. Geminin pazar günü öğleden sonra Gemlik Körfezi’ne ulaşması bekleniyor. Körfezde suya indirilecek olan gemi Marmaris’e götürülecek.

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Marmaris'e satılan Akşemsettin Gemisi gölden çıkarıldı, TIR'a yüklendiMarmaris'e satılan Akşemsettin Gemisi gölden çıkarıldı, TIR'a yüklendiMarmaris'e satılan Akşemsettin Gemisi gölden çıkarıldı, TIR'a yüklendiMarmaris'e satılan Akşemsettin Gemisi gölden çıkarıldı, TIR'a yüklendi

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