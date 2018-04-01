Marmaris’in 22 yıllık Başkanı devrildi

DTO Marmaris Şube Başkanlığı seçiminin galibi Halil Bağlı oldu. Bağlı’nın rakibi Hasan Mengi 22 yıldır DTO Marmaris Şube Başkanı görevini yürütüyordu.

DTO Marmaris Şube Başkanlığı seçimi Marmaris Sabancı Anadolu Lisesi’nde yapıldı. İki adayın yarıştığı seçimde kazanan mavi liste ile Halil Bağlı oldu. Halil Bağlı 220 oy alırken, DTO Marmaris Kurucu Başkanı ve 22 yıldır görevde olan Hasan Mengi ise 188 oy aldı. Seçimde 3 oy da geçersiz sayıldı.

Bağlı, seçim sonucunun açıklanmasından sonra kısa bir açıklama yaptı. Bağlı, DTO Marmaris Şubesi’nin tüm denizcilerin odası olduğu belirterek, kendisine destek verenlere teşekkür etti.