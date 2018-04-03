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Marmarisli kadınlar sığla fidanı dikti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 19:31 | Son Güncelleme

MARMARİS Belediyesi Kent Konseyi Çevre Grubu üyesi kadınlar, Orman İşletme Müdürlüğü ve TEMA Vakfı üyeleri ile birlikte 200 sığla fidanını toprakla buluşturdu.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS Belediyesi Kent Konseyi Çevre Grubu üyesi kadınlar, Orman İşletme Müdürlüğü ve TEMA Vakfı üyeleri ile birlikte 200 sığla fidanını toprakla buluşturdu.

Marmaris Kent Konseyi Çevre Grubu üyesi kadınlar, 'Bir avuç tohum at Marmaris'e hayat ver' adlı etkinlik kapsamında İlçe Orman İşletme Müdürlüğü ve TEMA Vakfı desteğiyle fidan dikimi gerçekleştirdi. İlçe merkezinin 23 kilometre uzaklıktaki kırsalındaki Hisarönü Mahallesi Asparan Mevkii Azmak Deresi arazisinde 200 sığla fidanı dikildi. Kadınların çocuklarıyla katıldığı etkinlikte ormancılar, fidan dikimine yardımcı oldu. Çevre grubu üyeleri, ormancılarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek etkinliği sonlandırdı. Hediye edilen sığla fidanları ile birlikte Hisarönü Mahallesi Yangın Müdahale ekibinin bahçesine giden kadınlar, evlerinde hazırlayıp getirdikleri yiyecekleri de ormancılarla paylaştı.

Marmaris Belediyesi Kent Konseyi Çevre Grubu Kadınlar Gurubu sözcüsü Gürsel Koç, "Bir süre önce DSİ tarafından dere ıslahı için yapılan çalışmalarla çok sayıda sığla ağacı kesilmişti. Bu alanın yeniden yeşillenmesi için Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü'ne proje sunduk. DSİ'nin çalışmalarının ardından ağaç kesimi yapılan arazide fidan dikim başlattık. Bir avuç tohum at Marmaris'e hayat ver projemizi hayata geçirerek ormancılarımızın desteğiyle sığla fidanlarını diktik" dedi.

Marmaris İlçe Orman İşletme Şefi Muhammet Ali Keleş ise, "Bize sunulan projeyi hayata geçirerek kesilen ağaçlar yerine 3 bin sığla ağacı fidanı dikme kararı alındı. Kent Konseyi ve TEMA Vakfı kadınları ile birlikte projenin son ayağı olan 200 tane Sığla fidanını toprakla buluşturduk. Bir ay içerisinde ıslah edilmiş dere kenarındaki arazilere 3 bin adet fidan dikilmiş oldu" dedi.

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