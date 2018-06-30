Marmaris'te 1 hektar orman kül oldu

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında, 1 hektar ormanlık alan yandı.

Marmaris- Muğla karayolunun 25'inci kilometresindeki Çetibeli Mahallesi Kalbur Gediği mevkiinde, bugün saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine 5 helikopter ile Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 8 arazöz, 4 su ikmal aracı, 1 dozer, 1 treyler ve 35 yangın müdahale ekibi söndürme çalışmalarına katıldı. Enerji nakil hatlarının geçtiği, sık kızılçam ağaçlarıyla kaplı bölgede, 1.5 saatlik çalışmayla yangın söndürüldü. 1 hektarlık ormanlık alanı kül eden yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi.

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