Marmaris'te 15 Temmuz şehitleri anma yarışmaları ödül tören ile son buldu

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma etkinlikleri kapsamında düzenlediği 60 kilometrelik bisiklet yarışı, Marmaris ilçesinde son buldu. Çeşitli şehirlerden 120 sporcunun katıldığı yarışta dereceye girenler için ödül töreni düzenlendi.

Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yarışı'na 60 ilden 120 sporcu katıldı. Muğla İl merkezinden start alan bisikletliler, 60 kilometrelik yolu ortalama 40 kilometre süratle 1 saat 34 dakikada tamamlayarak 15 Temmuz gecesi darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi yapılan 5 yıldızlı Grand Yazıcı Turban Club Otel'e ulaştı. Sporcuları, Marmaris protokolü ile izleyiciler karışladı.

Bisikletçilere ve davetlilere otelin sahilindeki restoranda verilen yemek sonrası ödül töreni düzenlendi. Muğla Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, Gençlik ve Spor Bakanlığı Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Gökmen Teyran, Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, İlçe Emniyet Müdürü Metin Ercan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, sporcular, sporcuların aileleri ve spor hocaları, ödül törenine katıldı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Şehitler adına bir dakika saygı duruşu ardından İstiklal Marşı okundu.

Ödül töreninde konuşan Muğla Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, Türk halkının iki yıl önce bugün tüm dünyaya bir mesaj verdiğini hatırlatarak, "Şehitleri anma, demokrasi ve birlik günümüz kutlu olsun. Ülkemizin birlik ve bütünlüğü gençlerin elindedir. Gençlerimize el birliği ile sahip çıkarak korumalıyız. Ülkemizin gençlerine güveniyorum" dedi.

Konuşma sonrası yıldız erkek A ve B kategorilerinde dereceye giren sporculara altın madalya ile Cumhuriyet altını hediye edildi. Tören, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. Marmaris Su Sporları Kooperatifi üyeleri jet ski, deniz paraşütü eşliğinde Türk bayrağı açarak gösterilerini sundu. Su sporları eğitmenlerine Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı botları eşlik etti. 15 Temmuz Demokrasi Marşı eşliğinde davetliler gösterileri izledi.

DERECEYE GİRENLER

Yıldız Erkek A kategorisinde Çumra Belediyespor'dan Ali İhsan Eğin birinci. Çumra Belediyespor'dan Faruk Salman ikinci. Konya Belediyespor'dan Erem Kesici üçüncü oldu.

Yıldız Erkek B kategorisinde ise Konya Gençlik Spordan Emre Yuca birinciliği kazandı. Konya GençlikSpor'dan Mustafa Ayyorkun ikinci ve Çumra Spor'dan Ramazan Yılmaz ise üçüncülüğü elde etti.

2 kategoride birinci olan sporculara Cumhuriyet altını ve madalyayı Muğla Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, ikinci olanlara Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel ve üçüncü olanlara İlçe Emniyet Müdürü Metin Ercan verdi.

15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitler Anma programı, saat 21.00'de Muğla başta olmak üzere birçok şehirden gelen ziyaretçilerin Turban mevkiindeki şehitler anıtı önünde toplanarak Kordon Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na kadar 8 kilometre Türk bayrakları eşliğinde yürümesiyle devam edecek.