HABER

Marmaris’te aç kalan domuzlar şehre indi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 11:38 | Son Güncelleme

Marmaris’te aç kalan yaban domuzları, gündüz vakti şehir merkezine indi.

Marmaris’te aç kalan domuzlar şehre indi

Marmaris’te aç kalan yaban domuzları, gündüz vakti şehir merkezine indi. Vatandaşlar, o anları cep telefonuyla kaydetti.
Bu sabah Marmaris’in Beldibi Mahallesi’nde bulunan Trafik Parkı’ndan geçenler gözlerine inanamadı. Domuzların gündüz vakti ormanlık alandan uzak olan kent merkezine indiğini gören vatandaşlar, o anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde görülen 6 domuz, parkın içinde dolaşıyor, daha sonra şehir merkezine doğru yol alıyor. Marmaris’te daha önce de birçok kez domuzların kente indiği görüntülenmişti. Domuzların acıktıklarından dolayı şehre indikleri tahmin ediliyor.

Marmaris’te aç kalan domuzlar şehre indi

Marmaris’te aç kalan domuzlar şehre indi

Batı'dan Rusya'ya karşı ortak bildiri!Batı'dan Rusya'ya karşı ortak bildiri!
Dosyaya yeni görüntüler girdi! Böyle kaçmışlar!Dosyaya yeni görüntüler girdi! Böyle kaçmışlar!
Nihat Hatipoğlu'ndan Nureddin Yıldız tepkisiNihat Hatipoğlu'ndan Nureddin Yıldız tepkisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı!

Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı!

TSK sosyal medyada paylaştı! Afrin'de şok görüntüler

TSK sosyal medyada paylaştı! Afrin'de şok görüntüler

Fatih Portakal bombayı patlattı

Fatih Portakal bombayı patlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Artvin polis aracı kaza yaptı: 6 yaralı

Artvin polis aracı kaza yaptı: 6 yaralı

TSK Afrin'de bu bildirileri havadan attı: İzin vermeyin!

TSK Afrin'de bu bildirileri havadan attı: İzin vermeyin!

Bilgisayarında görüntüler çıktı! FETÖ'de cinsel istismar skandalı

Bilgisayarında görüntüler çıktı! FETÖ'de cinsel istismar skandalı

Orijinal Cuma mesajları ile mübarek Cuma gününün anlam ve önemini paylaşın!

Orijinal Cuma mesajları ile mübarek Cuma gününün anlam ve önemini paylaşın!

Ankara'da düğmeye basıldı! Polislik sınavında 'usulsüzlük' operasyonu!

Ankara'da düğmeye basıldı! Polislik sınavında 'usulsüzlük' operasyonu!

Yeni dijital gelişmeler bu etkinlikte konuşulacak

Yeni dijital gelişmeler bu etkinlikte konuşulacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.