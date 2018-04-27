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Marmaris'te adalardan 5 ton çöp toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 11:33 | Son Güncelleme

MARMARİS Belediyesi temizlik ekipleri, 'Cennet temiz kalsın' sloganıyla adalarda 1 hafta süren çevre temizliğini tamamlarken, yaklaşık 5 ton çöp topladı.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS Belediyesi temizlik ekipleri, 'Cennet temiz kalsın' sloganıyla adalarda 1 hafta süren çevre temizliğini tamamlarken, yaklaşık 5 ton çöp topladı. Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün 20 personeli, hafta başından itibaren 'Cennet temiz kalsın' adı altında ilçe çevresindeki adalarda temizlik çalışması başlattı. Ekipler, kent merkezinin güney ve güneydoğusunda kalan Cennet, Keçi, Kızıl Kum, Tavşan ve Palmiye adalarında çalışma yaptı. 5 gün süren 17 dönüm alanda yapılan çalışmalarda yaklaşık 5 ton çöp toplandı. Çoğunluğu pet ve cam şişelerden oluşan demir-alüminyum aksamlar, yat ve ev eşyaları, banyo malzemeleri çöp poşetlerine konularak teknelerle karaya, ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Tesisi'ne gönderildi. Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü, "6 aydır sürdürdüğümüz temizlik çalışmaları ve bilgilendirmeler meyvelerini vermeye başladı. Adalarda 1 hafta süreyle temizlik yaptık. Beklediğimizden daha az çöp çıktı. Vatandaşlarımızın artık daha duyarlı olduğunu görmekteyiz. Toplanan çöplerin çoğunluğu dalgalarla kıyıya vurmuş çöplerdi. Yerel ve ulusal medyanın çevre konusunda yaptığı yayınlar ve çevre temizliği konusunda dağıtılan el ilanları duyarlılığı artırmış. Daha temiz Marmaris için rutin çalışmalarımız devam edecek. Duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.

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