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Marmaris'te belediyeden 10 bin kişiye iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 10:01 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Marmaris İlçe Belediyesi, 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda 10 bin kişiye iftar yemeği verdi.  Marmaris Belediyesi, 'İftar soframıza bekliyoruz' adı altında şehir merkezindeki 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda iftar yemeği verdi.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris İlçe Belediyesi, 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda 10 bin kişiye iftar yemeği verdi.

Marmaris Belediyesi, 'İftar soframıza bekliyoruz' adı altında şehir merkezindeki 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda iftar yemeği verdi. Belediye Başkanı CHP'li Ali Acar, eşi Sevgi Acar, CHP ilçe teşkilatı üyeleri ve tüm vatandaşların davetli olduğu iftara yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Başkan Ali Acar, masaları dolaşarak vatandaşların Ramazan ayını kutlayıp, davete katıldıkları için teşekkür etti. 3 noktada kurulan dev kazanlarda etli nohutlu pilav, salata, çorba, etli keşkek ve yöresel tatlı zerde, ayran ile su eşliğinde ikram edildi. Kurulan stant önlerine bir saat önceden gelen kalabalık uzun kuyruklar oluşturdu. Ezanın okunmasıyla birlikte fasıl heyeti eşliğinde yemek yenildi. Masa ve sandalyelerin yetersiz kalmasıyla çoğu vatandaşlar havuz çevresindeki duvarlarda oturarak iftarını açtı. Çocuklara dondurma dağıtıldı. Belediye ekipleri, tespit ettiği yardıma muhtaç ve yatalak 200 ailenin evine iftar yemeği götürdü.

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Ali Acar, "Bu kadar yoğun bir kalabalık olacağını ön görmemiştik. Ramazan, bağışlanma ve bağışlama ayıdır. Bazen hizmetimizde aksaklıklar yaşandı ve çok mahcup oldum. Hizmetimizde sıkıntı olduysa hepinizden affınızı rica ediyorum. İftar soframıza katılarak bizleri çok mutlu ettiniz. Hepinizin Mübarek Ramazan Ayı'nı can-ı gönülden kutluyorum" dedi.

İzmir'den gelen Anatolia Organizasyonu, iftarın ardından ilk olarak 30 dakika fasıl, ardından 45 dakika sema gösterisi sundu. Sema gösterilerini gören yabancı turistler, meydanı doldurarak gösteriyi ilgiyle izledi.

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