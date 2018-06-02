Marmaris'te belediyeden 10 bin kişiye iftar

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris İlçe Belediyesi, 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda 10 bin kişiye iftar yemeği verdi.

Marmaris Belediyesi, 'İftar soframıza bekliyoruz' adı altında şehir merkezindeki 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda iftar yemeği verdi. Belediye Başkanı CHP'li Ali Acar, eşi Sevgi Acar, CHP ilçe teşkilatı üyeleri ve tüm vatandaşların davetli olduğu iftara yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Başkan Ali Acar, masaları dolaşarak vatandaşların Ramazan ayını kutlayıp, davete katıldıkları için teşekkür etti. 3 noktada kurulan dev kazanlarda etli nohutlu pilav, salata, çorba, etli keşkek ve yöresel tatlı zerde, ayran ile su eşliğinde ikram edildi. Kurulan stant önlerine bir saat önceden gelen kalabalık uzun kuyruklar oluşturdu. Ezanın okunmasıyla birlikte fasıl heyeti eşliğinde yemek yenildi. Masa ve sandalyelerin yetersiz kalmasıyla çoğu vatandaşlar havuz çevresindeki duvarlarda oturarak iftarını açtı. Çocuklara dondurma dağıtıldı. Belediye ekipleri, tespit ettiği yardıma muhtaç ve yatalak 200 ailenin evine iftar yemeği götürdü.