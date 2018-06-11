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Marmaris'te Beşiktaş Çarşı taraftar grubu iftar yemeği verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 09:25 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı, Kapalı Çarşı'da üyelerine ve esnafa iftar yemeği verdi.

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı, Kapalı Çarşı'da üyelerine ve esnafa iftar yemeği verdi. Marmaris İlçesi'nde Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı, bugün geleneksel iftar yemeğini üyeleri ve Kapalı Çarşı esnafına verdi. Üzerlerinde Çarşı Grubu amblemli üniformaları ile Kapalı Çarşı PTT Çıkmazı'na gelen taraftarlar, takımlarının marşlarını söyleyerek slogan attı. Çıkmaz sokakta kurulan masalarda esnaf ve taraftarlara iftar yemeği verildi. CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar'ın beraberindeki heyet ile katıldığı iftar yemeği sonrası dualar okundu. Beşiktaş Marmaris Çarşı Taraftar Grubu Başkanı Dorukhan Durna, "Birlik ve beraberlik ilişkilerinin güçlenmesi ve paylaşma ayı olan Ramazan'da aynı sofrada yer alma adına iftar yemeğimizi düzenledik. Bizler, gönülden sevdiğimiz takımımıza her zaman destek vermenin yanı sıra, grup üyesi arkadaşlarımızla birlikte paylaşma ve birlik olma duygusunu ön planda tutarak bugünlere geldik. Ne mutlu ki bizlere, grup bilincinin ön planda tutulmasıyla herkesin saygı duyduğu bir arkadaş kitlesi olduk. İftar soframızı paylaşan herkese katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. İftar sonrası taraftarlar Belediye Başkanı Ali Acar ve beraberindeki heyet ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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