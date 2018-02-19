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Marmaris'te DBP ilçe başkanı ve 6 kişiye terör propagandasından gözaltı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2018 21:55 | Son Güncelleme

1 KİŞİ TUTUKLANDI Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'yı övüp, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde propaganda yaptığı iddia edilerek gözaltına alınan 8 kişiden 7'si çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılırken, Mardin'de yakalanan R.C.

1 KİŞİ TUTUKLANDI
Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'yı övüp, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde propaganda yaptığı iddia edilerek gözaltına alınan 8 kişiden 7'si çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılırken, Mardin'de yakalanan R.C. tutuklandı.
Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği tarafından yakalanan DBP Marmaris İlçe Başkanı Y.N. (43) ile C.Ç. (36), Ö.V. (33), B.G. (55), M.S.D. (45), M.Ş. (52) ve A.Ç.'yi (25) gözaltına alarak adliyeye sevk etti. Beş saat süren mahkeme sonucunda 7 kişi haklarında yurt dışı çıkış yasağı konularak serbes bırakıldı. Operasyon kapsamında aranan 55 yaşındaki R.C. ise, Mardin'de güvenlik güçleri tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Terör örgütü propagandası yapmak ve devlet büyüklerine hakaret' suçundan tutuklandı.

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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