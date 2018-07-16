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Marmaris'te Demokrasi ve Milli Birlik Meşalesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 04:08 | Son Güncelleme

15 TEMMUZ darbe teşebbüsünün en önemli merkezlerinden olan Muğla'nın Marmaris ilçesinde toplanan binlerce kişi ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için yürüdü.

Taylan YILDIRIM - Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)- 15 TEMMUZ darbe teşebbüsünün en önemli merkezlerinden olan Muğla'nın Marmaris ilçesinde toplanan binlerce kişi ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için yürüdü. İlçedeki vatandaşlar ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrenciler, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

15 Temmuz darbe girişimi gecesinin en önemli noktalarından olan Marmaris'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başladı. Kutlamalara Muğla Valisi Esen Gülcivelek, Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Gökçen ve vatandaşlar katıldı. Darbeci suikast timinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele saldırı yaptığı bölge, kutlamaların merkezi oldu. 2016 yılı 15 Temmuz'unda hain darbeci askerler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast için Marmaris'e gitti. Burada ummadıkları bir polis direnişiyle karşılaşan darbeci askerlerle polis arasında saatler süren çatışmalar yaşandı. Darbeci askerler hain planlarını gerçekleştiremeyip kaçarken, çatışmalarda ise polis memurları Nedip Cengiz Eker ve Mehmet Çetin şehit oldu. Darbeden sonra darbeci askerlerden 17'si günler süren operasyonlar sonucunda yakalandı. Darbeci askerler çıkarıldıkları mahkemece ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarına çarptırıldı.

DARBENİN İKİNCİ YILINDA YİNE MARMERİS'TE TOPLANILDI

Darbe girişiminin 2'nci yıl dönümü olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Marmaris'te oturan vatandaşların yanı sıra Türkiye'nin birçok yerinden öğrenci ve gençler otobüslerle ilçeye akın etti. İlçeye gelen vatandaşlar ve öğrenciler Adliye Meydanı'nda toplandı. Polisin arama noktasından geçen vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında vatandaşlar tekbir getirdi. Cumhuriyet ve Atatürk Caddesi üzerinden yaklaşık dört kilometre yürüyen vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na ulaştı. İlçedeki turistlerde yürüyüşe ilgi gösterdi. Cep telefonlarının kameralarıyla görüntü alan turistler yürüyüşe alkışlarla destek verdi. Yürüyüş sırasında geniş güvenlik önlemleri alınırken, katılımcıların 15 Temmuz logolu tişörtler giymeleri dikkati çekti.

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