HABER

Marmaris'te deniz dibinden 2 ton çöp çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 11:31 | Son Güncelleme

MARMARİS'teki Sualtı Gönüllü Grubu üyesi 6 dalgıç tarafından gerçekleştirilen deniz dibi temizliğinde 2 ton çöp çıkarıldı.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'teki Sualtı Gönüllü Grubu üyesi 6 dalgıç tarafından gerçekleştirilen deniz dibi temizliğinde 2 ton çöp çıkarıldı. Ahu Hetman Vakfı desteğiyle, Marmaris Sualtı Gönüllüleri Grubu (MARSAG) üyesi 6 dalgıç, hafta sonu kıyı ve deniz dibi temizliği yaptı. 'Engin denizlerimizi koruyalım-1' adı verilen etkinlikte bir araya gelen aralarında iş adamı, doktor, emekli deniz subayının bulunduğu 6 gönüllü dalgıç, Turban Mevkii sahilinde çalışma yaptı. Gönüllü dalgıçlar, 500 metre uzunlukta ve 36 bin metrekare alanda deniz dibi temizliği gerçekleştirdi. 4 saat süren temizlikte, çoğunluğu günübirlik gezi tekneleri ve yatlardan atıldığı öne sürülen çeşitli ebatlarda araç lastikleri, plastik borular, alüminyum ve demir parçalar, yat mutfak ve banyo plastik aparatlar, cam ve pet şişe, misina ve plastik kafes atıkları olmak üzere 4 traktör römorkunu dolduran 2 ton çöp çıktı. Denizlerin oksijen kaynağı olarak bilinen Poseidon çayırlarının 'Deniz çayırları', teknelerin atılan çapaları nedeniyle kıyı kesimde yok olduğu görüldü. Çöplerin bir kısmı dalgıçlar bir kısmı balıkçı tekneleri ile kıyıya çıkartıldı. Toplanan çöpler, Muğla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Tesisi'ne götürüldü. MARSAG Sözcüsü, emekli denizci asker Ali Osman Ernalbant, "Amacımız denizlerimize elbirliğiyle sahip çıkmanın önemini anlatmaktır. Sürdürülebilir turizm ancak temiz bir çevre ve deniz ile mümkündür. Maalesef, denizlerimiz hızla kirlenmektedir. Marmaris'in turizme endeksli bir kent ve bir Milli Park içinde olduğunu lütfen unutmayalım. Balığından, denizinden, ormanından ve turizm gelirinden yararlandığımız bu güzel kentin denizini el birliğiyle koruyup, gelecek kuşaklara tertemiz bırakmak sorumluluğumuz vardır. Tüm yetkili kamu kurum kuruluşları olmak üzere Marmaris'i seven herkesten destek bekliyoruz. İlçemizin turizm kaynağı deniz, kum ve güneş üçgeninden oluşuyor. Denizlerimizi el birliği ile sahip çıkmalıyız" dedi.

İşte AK Parti'nin seçim manifestosuİşte AK Parti'nin seçim manifestosu
Aydın'da uyuşturucu bağımlısı kişi bağ evinde intihar ettiAydın'da uyuşturucu bağımlısı kişi bağ evinde intihar etti
Bu fotoğraflar daha önce görülmediBu fotoğraflar daha önce görülmedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'den yargılanan ünlü işadamı 3 milletvekilinin ismini verdi

FETÖ'den yargılanan ünlü işadamı 3 milletvekilinin ismini verdi

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Pınar Altuğ'u şoke eden yorum: Yağmur bey sizinle sevişirken...

Pınar Altuğ'u şoke eden yorum: Yağmur bey sizinle sevişirken...

Can Ataklı'nın yazısı gündeme bomba gibi düştü: Meral Akşener'e Adil Öksüz tuzağı

Can Ataklı'nın yazısı gündeme bomba gibi düştü: Meral Akşener'e Adil Öksüz tuzağı

Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan'dan Muharrem İnce uyarısı

Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan'dan Muharrem İnce uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Fransa'ya çok sert tepki

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Fransa'ya çok sert tepki

Çorum'da gizemli kızı ilk kez gördüğünü iddia eden görevli konuştu

Çorum'da gizemli kızı ilk kez gördüğünü iddia eden görevli konuştu

25 ilde FETÖ operasyonu! Aralarında polis müdürü, doktor ve mühendisler var

25 ilde FETÖ operasyonu! Aralarında polis müdürü, doktor ve mühendisler var

İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 22 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 22 terörist etkisiz hale getirildi

YSK seçmen sorgulama: 24 Haziran seçiminde nerede oy kullanacağım?

YSK seçmen sorgulama: 24 Haziran seçiminde nerede oy kullanacağım?

Diyarbakır'da imam nikahlı eşini öldüren zanlıdan şoke eden sözler

Diyarbakır'da imam nikahlı eşini öldüren zanlıdan şoke eden sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.