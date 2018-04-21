Marmaris’te gün batımı izleyenleri büyülüyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinin Söğüt Mahallesi’nde, gün batımı izleyenleri adeta büyülüyor. Yaklaşık 10 dakika süren görsel şölen izleyenlere unutulmaz bir an yaşatıyor.
Marmaris’in son yıllarda yıldızı parlayan mahallelerinden biri de Söğüt. İlçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Söğüt, muhteşem doğası nedeniyle sezonda on binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Mahallenin sahip olduğu doğal güzelliklerden biri de gün batımı. Gün boyu etrafı aydınlatan güneşin yerini karanlığa bıraktığı o an görülmeye değer. Yaklaşık 10 dakika süren görsel şölen, güneşin alev topuna dönüp gözden kaybolmasıyla son buluyor.
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