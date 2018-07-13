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Marmaris'te gündüz plajlar, gece sokaklar doldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 09:21 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yüksek nemle birlikte artan sıcak havada serinlemeye çalışan turistler, gündüz plaj ve otel havuz başlarını akşam ise sahil yürüyüş yollarını doldurdu.

Ali GÜNDOĞAN MARMARİS (Muğla), (DHA) MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yüksek nemle birlikte artan sıcak havada serinlemeye çalışan turistler, gündüz plaj ve otel havuz başlarını akşam ise sahil yürüyüş yollarını doldurdu. Marmaris'te ilçe merkezinde caddelere konumlandırılmış elektronik termometreler gündüz 36, akşam ise 28 dereceyi gösterirken yüksek nem bunalttı. Sıcaktan bunalanlar gündüz plajları, havuz başları ve su parklarını, akşam ise denizden gelen esintiyle serinlemek için sahil yürüyüş yollarını doldurdu. Sahil yolundaki Atatürk Caddesi'nden Turban Mevkii'ne kadar uzanan mavi bayraklı plajlar, renkli görüntülere sahne oldu. Aileler çocuklarıyla gün boyu denizde oyunlar oynayıp anın keyfini çıkartırken kimileri şezlonglarda dinlenmeyi tercih etti. Plajlar, serinlemek ve denizin keyfini çıkartanlar dolarken kalabalık görüntüler ortaya çıktı. Konaklama tesislerinin havuz başları ve su parkları da doldu. Havuzda gün boyu çocuklarıyla yüzüp oyunlar oynayan turistler, animatörlerin gösterileriyle eğlendi. Gündüz sahilleri dolduran turistler, akşam ise kendilerini sokağa attı. İlçe merkezindeki sahil şeridindeki yürüyüş yolları serinlemeye çalışanların akınına uğradı. Serinlemek isteyenlerin doldurduğu yürüyüş yollarında adım atacak yer kalmadı. Yat Limanı'ndaki restoranlarda içeceklerini yudumlayan tatilciler, denizden gelen esintiyle serinlemeye çalıştı. Üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Merve Deniz, Eskişehir'den ailemle ilk defa Marmaris'e tatile geldim. Sahiller ve deniz mükemmel. Bir haftalık tatilimiz boyunca kültür turlarına katılarak sürekli deniz keyfi yapacağım dedi. İngiliz Marry Elizabeth Garling, İlk defa Mamaris'e tatile geliyorum. Her şeyi ile güzel bir tatil cenneti diye konuştu.

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