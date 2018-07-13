Marmaris'te gündüz plajlar, gece sokaklar doldu

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MARMARİS'te yüksek nemle birlikte artan sıcak havada serinlemeye çalışan turistler, gündüz plajları ve otel havuz başlarını akşam da sahilde yürüyüş yollarını doldurdu.
Marmaris ilçe merkezinde caddelere yerleştirilen elektronik termometreler gündüz 36, akşam ise 28 dereceyi gösterirken, yüksek nem bunalttı. Sıcaktan bunalanlar, gündüz plajları, havuz başlarını ve su parklarını akşam da denizden gelen esintiyle serinlemek için sahil yürüyüş yollarını doldurdu. Sahil yolundaki Atatürk Caddesi'nden Turban mevkisine kadar uzanan mavi bayraklı plajlarda, renkli görüntüler ortaya çıktı. Aileler çocuklarıyla gün boyu denizde oyunlar oynayıp, keyifli vakit geçirirken, kimileri de şezlonglarda dinlenmeyi tercih etti. Plajların kalabalık olduğu görülürken, konaklama tesislerinin havuz başları ve su parkları da doldu. Havuzda gün boyu çocuklarıyla yüzüp, oyunlar oynayan turistler, animatörlerin gösterileriyle eğlendi.
Gündüz sahilleri dolduran turistler, akşam da kendilerini sokağa attı. İlçe merkezindeki sahil şeridinde bulunan yürüyüş yollarına, serinlemeye çalışanlar akın etti. Serinlemek isteyenlerin doldurduğu yürüyüş yollarında adım atacak yer kalmadı. Yat limanındaki restoranlarda içeceklerini yudumlayan tatilciler, denizden gelen esintiyle serinlemeye çalıştı.
Üniversite öğrencisi Merve Deniz (23), "Eskişehir'den ailemle ilk defa Marmaris'e tatile geldim. Sahiller ve deniz mükemmel. Bir haftalık tatilimiz boyunca kültür turlarına katılarak sürekli deniz keyfi yapacağım" diye konuştu.
İngiliz Marry Elizabeth Garling ise "İlk defa Mamaris'e tatile geliyorum. Her şeyi ile güzel bir tatil cenneti" dedi.
Ankara'da iki sürpriz gelişme! Anadolu Ajansı duyurdu
Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!
Bursa'da korkunç kaza! Yanarak can verdiler
NATO Zirvesi'nde ilginç görüntü: Ayakta duramadı
24 Haziran'da cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan Levent Gültekin'den flaş Muharrem İnce iddiası
Koray Aydın: Bahçeli söylediklerinden pişman olmuş
Diyarbakır Bağlar'da 4 erkek çocuğu taciz eden sapığa akılalmaz plan!
Yunanistan'ın başkenti Atina'da Elefterios Venizelos Havalimanı'na bomba ihbarı!
Apple’dan Türkiye’ye görülmemiş zam! İşte yeni fiyatlar…
KPSS sınav giriş belgeleri yayınlandı! 2018 KPSS ne zaman?
Pamukkale'deki 2500 yıllık Kleopatra Antik Havuzu'nda kaplıca keyfi
Siz bir de onu zeytin toplarken görün
Sivrisineklerden kurtulmak mümkün mü? Her gece böyle kan emiyorlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum