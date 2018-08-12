HABER

Marmaris'te hırsızlık zanlısı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 22:21 | Son Güncelleme

Marmaris'te hırsızlık zanlısı tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İçmeler Mahallesi'nde bir ilköğretim okulundan, Sarıana Mahallesi'nde bir otele ait personel lojmanından ve bir iş yerinden hırsızlık yapılması ile sahilde çanta içerisinden cep telefonu ve para çalınması üzerine çalışma başlattı.

MOBESE ve güvenlik kameralarından şüphelinin Şükrü E. (25) olduğunu belirleyen ekipler, bir kuaförde çalışan zanlıyı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

PARTNERSosyal medyanın gerçek çılgınlarıSosyal medyanın gerçek çılgınları
Klasik otomobil tutkunları Bodrum'da buluştuKlasik otomobil tutkunları Bodrum'da buluştu
5. Hazar Ülkeleri Devlet Başkanları Zirvesi'nin ardından5. Hazar Ülkeleri Devlet Başkanları Zirvesi'nin ardından
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hırsızlık zanlısı tutuklandı Marmaris Muğla okulda hırsızlık

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal, '27 Temmuz'da bunu yazmıştım' dedi, Twitter'dan müthiş bir iddiada bulundu

Fatih Portakal, '27 Temmuz'da bunu yazmıştım' dedi, Twitter'dan müthiş bir iddiada bulundu

İnternete giren herkes risk altında! Bilgisayar korsanlarından 'sextortion' ile şantaj

İnternete giren herkes risk altında! Bilgisayar korsanlarından 'sextortion' ile şantaj

Erdoğan'ın çağrısı sonrasında bir kampanya daha: Dolar bozdurana bedava akaryakıt!

Erdoğan'ın çağrısı sonrasında bir kampanya daha: Dolar bozdurana bedava akaryakıt!

Kathy Griffin ve Kate Beckinsale’in videosu büyük ilgi gördü

Kathy Griffin ve Kate Beckinsale’in videosu büyük ilgi gördü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzon'da çok önemli döviz açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzon'da çok önemli döviz açıklaması!

Türkiye-ABD krizi yaşanırken Rusya'dan sürpriz hamle

Türkiye-ABD krizi yaşanırken Rusya'dan sürpriz hamle

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sözde Erzurum eyalet sorumlusu Mahmut Laçin çıktı

Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sözde Erzurum eyalet sorumlusu Mahmut Laçin çıktı

Murat Ülker'den Berat Albayrak'a çok konuşulacak teklif

Murat Ülker'den Berat Albayrak'a çok konuşulacak teklif

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem! (Kandilli-AFAD Son depremler)

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem! (Kandilli-AFAD Son depremler)

ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın eşi Norine Brunson böyle görüntülendi!

ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın eşi Norine Brunson böyle görüntülendi!

İstanbul Pendik'teki infaz kamerada! Ayaklarını bağlayıp 4. kattan aşağı attılar

İstanbul Pendik'teki infaz kamerada! Ayaklarını bağlayıp 4. kattan aşağı attılar

Kartal açıklarında tekne yangını! Dumanlar yükseliyor

Kartal açıklarında tekne yangını! Dumanlar yükseliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.