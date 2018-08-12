Marmaris'te hırsızlık zanlısı tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İçmeler Mahallesi'nde bir ilköğretim okulundan, Sarıana Mahallesi'nde bir otele ait personel lojmanından ve bir iş yerinden hırsızlık yapılması ile sahilde çanta içerisinden cep telefonu ve para çalınması üzerine çalışma başlattı.
MOBESE ve güvenlik kameralarından şüphelinin Şükrü E. (25) olduğunu belirleyen ekipler, bir kuaförde çalışan zanlıyı yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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