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Marmaris'te kaçak iskeleleri yıktırmamak için direndiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 18:39 | Son Güncelleme

MARMARİS'te dünyaca ünlü Kızkumu Plajı'nda tespit edilen kaçak iskeleler belediye tarafından yıkıldı.

Marmaris'te kaçak iskeleleri yıktırmamak için direndiler

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te dünyaca ünlü Kızkumu Plajı'nda tespit edilen kaçak iskeleler belediye tarafından yıkıldı. Yat ve tekne sahipleri yıkıma engel olmaya çılıştı.
Marmaris Belediyesi tarafından, dünyaca ünlü turistik Orhaniye, Selimiye ve Bozburun mahallelerindeki 100 iskelenin kaçak olduğu tespit edildi. Marmaris'e 35 kilometre uzaklıkta, yeşili ve mavisiyle cennetten bir köşe olan kırsal Orhaniye Mahallesi'nde, yerli yabancı turistlerin gezi listesinin en başında yer alan, 600 metre uzunluğunda, 3 metre enindeki kızıl kumların oluşturduğu dünyaca ünlü Kızkumu'nda kaçak iskelelerin yıkımına başlandı. Belediye Encümeni tarafından alınan kararla dün başlayan kaçak iskele yıkımına bugün de devam edildi.
ENGEL OLMAK İSTEDİLER
Yıkım sırasında zabıta ekiplerine, yat ve tekne sahipleri engel olmaya çalıştı. Bunun üzerine jandarma ve sahil güvenlik ekipleri tekne sahiplerini bölgeden uzaklaştırdı. Bir süre sonra iskeleye gelen kaptanlar ve tekne sahipleri, iskeleye bağlı yatlarının halatlarını çözmeyip, direnmeyi sürdürdü. Sahil güvenlik ekiplerinin ve Orhaniye Mahallesi Muhtarı Cem Dinç'in uyarıları da sonuç vermeyince, zabıta ekipleri yatların halatlarını testere ile kesti. Kaptanlar bu defa da yatlarını iskelenin demir ayaklarına bağlayıp, direnmeyi sürdürdü. Kaptanlardan bazıları denize atlayarak, yıkım ekibine engel olmaya çalıştı.
Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, "Dünyaca ünlü Orhaniye, Selimiye ve Bozburun mahallelerinde 100 iskelenin kaçak olduğunu tespit ettik. Uyarı yapmamıza rağmen yat ve tekne sahipleri iskeleden ayrılmadılar. 10 gün içerisinde tüm kaçak iskeleler yıkılacak. Doğal dokuya zarar veren ve yasal olmayan her yer yıkılacak" ifadelerini kullandı.
Orhaniye Mahallesi Muhtarı Cem Dinç, "Söylenecek çok şey yok. Adalet bu yönde karar vermiş, herkesin saygı duyması lazım. Fakat bu konunun sıkı takipçisi olacağız. Umarım tek Orhaniye Mahallesi'nde yıkım yoktur. Bizler, kaçak yapıların yıkımı için eşit ve adaletli olunması için hassas davranacağız. Kaçak iskelelerin doğaya ve denize ciddi zarar verdiği tespit edilmiş. Tabii ki bu yıkım çözüm değil. Yarın bir gün başka bir iskele mutlaka yapılacaktır. Doğaya zarar vermeyecek bir alternatif üretilmeli. Doğaya zarar verme konusunda önüne geçilecek bir adım atılmadığı sürece aynı sorunlar farklı zaman dilimlerinde devam edecektir" dedi.

FOTOĞRAFLI

Marmaris'te kaçak iskeleleri yıktırmamak için direndilerMarmaris'te kaçak iskeleleri yıktırmamak için direndilerMarmaris'te kaçak iskeleleri yıktırmamak için direndilerMarmaris'te kaçak iskeleleri yıktırmamak için direndiler

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