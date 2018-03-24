Marmaris'te kaçak iskeleleri yıktırmamak için direndiler

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te dünyaca ünlü Kızkumu Plajı'nda tespit edilen kaçak iskeleler belediye tarafından yıkıldı. Yat ve tekne sahipleri yıkıma engel olmaya çılıştı.

Marmaris Belediyesi tarafından, dünyaca ünlü turistik Orhaniye, Selimiye ve Bozburun mahallelerindeki 100 iskelenin kaçak olduğu tespit edildi. Marmaris'e 35 kilometre uzaklıkta, yeşili ve mavisiyle cennetten bir köşe olan kırsal Orhaniye Mahallesi'nde, yerli yabancı turistlerin gezi listesinin en başında yer alan, 600 metre uzunluğunda, 3 metre enindeki kızıl kumların oluşturduğu dünyaca ünlü Kızkumu'nda kaçak iskelelerin yıkımına başlandı. Belediye Encümeni tarafından alınan kararla dün başlayan kaçak iskele yıkımına bugün de devam edildi.

ENGEL OLMAK İSTEDİLER

Yıkım sırasında zabıta ekiplerine, yat ve tekne sahipleri engel olmaya çalıştı. Bunun üzerine jandarma ve sahil güvenlik ekipleri tekne sahiplerini bölgeden uzaklaştırdı. Bir süre sonra iskeleye gelen kaptanlar ve tekne sahipleri, iskeleye bağlı yatlarının halatlarını çözmeyip, direnmeyi sürdürdü. Sahil güvenlik ekiplerinin ve Orhaniye Mahallesi Muhtarı Cem Dinç'in uyarıları da sonuç vermeyince, zabıta ekipleri yatların halatlarını testere ile kesti. Kaptanlar bu defa da yatlarını iskelenin demir ayaklarına bağlayıp, direnmeyi sürdürdü. Kaptanlardan bazıları denize atlayarak, yıkım ekibine engel olmaya çalıştı.