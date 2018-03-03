Marmaris’te Kadın Müdürler kahvaltıda buluştu

Marmaris Kadınları Dayanışma Derneği ve Marmaris İhtiyaç Sahipleri için Yardımlaşma ve Eğitim Derneği (MİYED) tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Marmaris’te görev yapan çalışan kadın müdürleri kahvaltıda ağırladı.
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla etkinliklerine erken başladıklarını belirten dernek başkanı Hayat Çelik, “ Her geçen yıl olduğu gibi bu yılda kadınlarımızla birlikteyiz. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında hafta boyunca etkinliklerimiz olacak. Belediyemizin ve sivil toplum kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek olan etkinliklerde yer alacağız. Bugünde Marmaris’te görev yapan kurum müdürlerimiz ve dernek yöneticilerimiz ile birlikte 8 Mart kahvaltısı düzenledik. Onların başarı hikayelerini dinleyeceğiz. Bu vesile ile tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ni kutluyorum” dedi.
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