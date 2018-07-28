Marmaris'te 'Kanlı Ay Tutulması'na büyük ilgi

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, turistler ve tatilciler 21'inci yüzyılın en uzun 'Kanlı Ay Tutulması'nı izlemek için ana caddelerdeki teleskoplar önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Yüzyılın en uzun 'Kanlı Ay Tutulması'nı izlemek için saat 21.30'da turistler ve tatilciler Kordon Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na akın etti. Vatandaşlar ve turistler, 2 teleskop önünde 2 TL ödeyerek ay tutulmasını izlemek için sıra beklediler. Uzun kuyruklar oluşturan turistler tutulmayı saniye saniye izledi. Yabancı turistler ve tatilciler video kamera ve cep telefonları öz çekim yaparak sosyal medyada paylaştı.
Marmaris'e tatile gelen Mehmet Öz, "İlk defa teleskopla izledim. Güzel bir duygu" dedi.
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