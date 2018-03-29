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Marmaris'te kapalı otelde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 20:24 | Son Güncelleme

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kapalı olan otelde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kapalı olan otelin giriş bölümünde çıkan yangın hasara neden oldu.

Çıldır Mahallesi Uzunyalı mevkisindeki otelin ön bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kapalı bulunan oteldeki yangını gören vatandaşlar itfaiyeye bilgi verdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti.

Yangın, üst katlara ulaşmadan ve bitişiğindeki otele sıçramadan söndürüldü. Otelin giriş bölümü kullanılamaz hale geldi.

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Marmaris Muğla

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