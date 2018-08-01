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Marmaris'te kaybolan Rus turist ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 14:34 | Son Güncelleme

Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel: - "Hayatını kaybeden turistin ilk incelemelere göre kayalıklardan uçuruma yuvarlandığı değerlendiriliyor"

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5 gündür aranan Rus turistin cesedi bulundu.

Turunç Mahallesi'ndeki bir otelde konaklayan Rus turist Airat Zaripov'un (24) eğlenmek için gittiği yerden dönmeyince yakınları tarafından kaybolduğunun bildirilmesi üzerine yürütülen çalışmalara devam edildi.

Turisti en son gören taksici C.A'nın verdiği bilgi doğrultusunda yön verilen arama çalışmasında, Zaripov'un cesedi, Yağmur Sini mevkisinde bulundu.

Zaripov'un cesedi, savcının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderilecek.

Acı haber üzerine Airat Zaripov'un yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, dağlık arazide yaptığı incelemenin ardından AA muhabirine, jandarma, AFAD ile AKUT'un sarp ve kayalık arazide yürüttüğü çalışmalar sonucu turistin cesedine ulaşıldığını söyledi.

Ekiplerin 5 gündür süren çalışmaları büyük bir özveriyle yürüttüğünü anlatan Yüksel, "Hayatını kaybeden turistin ilk incelemelere göre kayalıklardan uçuruma yuvarlandığı değerlendiriliyor. Otopsi sonucunu bekleyeceğiz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Airat Zaripov Marmaris Muğla Rus turist

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