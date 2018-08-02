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Marmaris'te kaybolan Rus turistin ölü bulunması

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 20:38 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan taksici serbest bırakıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 5 gündür aranan Rus turistin ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan taksici çıkarıldığı mahkemece salıverildi.

Ölü bulunan Rus turist Airat Zaripov'u (24) son gören kişi olması nedeniyle ifadesine başvurulmak üzere savcılık talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alınan taksici C.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Marmaris Adliyesine sevk edilen C.A, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Turunç Mahallesi'ndeki bir otelde konaklayan Zaripov'un kaybolduğunun yakınları tarafından bildirilmesi üzerine jandarma, AFAD, AKUT ve iz takip köpekleriyle arama yapılmıştı. Çalışmaların 5'inci gününde Turunç Mahallesi'nde dağlık ve kayalık alanda Rus turistin cesedine ulaşılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Marmaris Muğla Rus turist taksici

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