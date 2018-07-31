Marmaris'te kayıp Rus turist için arama çalışması yürütülüyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaybolan Rus turist 4 gündür aranıyor.
Turunç Mahallesi'ndeki bir otelde konaklayan Rus turist Airat Zaripov (24), eğlenmek için gittiği yerden dönmeyince yakınları tarafından durum, otel yetkilileri ve güvenlik güçlerine bildirildi.
Turisti en son gören taksici C.A'nın verdiği bilgi doğrultusunda arama çalışmasına yön verildi.
Jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri Turunç Mahallesi girişindeki dağlık arazide çalışmalarını sürdürüyor.
Doktor olduğu belirtilen Zaripov'un, telefon sinyalinin alındığı bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran yaklaşık 100 kişilik ekip, jandarma arama ve iz takip köpeği "Cevher" ve droneden de faydalanıyor.
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