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Marmaris'te Kerimcan Durmaz coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 17:32 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde sahneye çıman sosyal medya fenomeni DJ Kerimcan Durmaz, dansları ve çaldığı müziklerle izleyenlerini coşturdu.

Marmaris'te Kerimcan Durmaz coşkusu

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde sahneye çıman sosyal medya fenomeni DJ Kerimcan Durmaz, dansları ve çaldığı müziklerle izleyenlerini coşturdu.
Marmaris Barlar Sokağı'ndaki bir gece kulübünde sahne alan Kerimcan Durmaz'ı izlemeye gelen takipçileri ve tatilciler izdihama neden oldu. 2 bin kişilik mekan daha Kerimcan Durmaz, sahneye çıkmadan dolunca kapılarını kapattı. Durmaz, saat 02.00'de sahneye çıktığında çoğunluğu kadın hayranlarından oluşan kalabalık sevinç çığlıkları attı. DJ kabinine geçen Kerimcan, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Söylediği her söze çığlıklarla yanıt veren hayranları, Durmaz'ın fotoğraflarını çekmek isterken izdiham çıktı. Kendine has, sıra dışı ve eğlenceli tavırları ile dikkati çeken Kerimcan Durmaz, bir saat sahnede kaldı. DJ kabininde yaptığı danslarla büyük beğeni topladı. Kerimcan, gecenin sonunda telefonu ile özçekim yaparak, 'Hayranlarım iyi ki varsınız' yorumuyla sosyal medyada paylaştı. Sahne sonrası odasına çekilen Durmaz ile fotoğraf çektirmek isteyen kadın hayranları kapı önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

FOTOĞRAF

Marmaris'te Kerimcan Durmaz coşkusuMarmaris'te Kerimcan Durmaz coşkusuMarmaris'te Kerimcan Durmaz coşkusu

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