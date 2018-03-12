Marmaris’te Mehmet Akif Ersoy Törenle Anıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi’nde “İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü” etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe Kaymakam Celalettin Yüksel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Marmaris Belediye Başkan Vekili İsmet Kamil Öner, diğer protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Günün anlamını belirten konuşmanın ardından etkinlik, öğretmenlerin İstiklal Marşı’nı okuduğu video klip gösterimi, Kurtuluş Orotoryosu ve Vatan Marşı seslendirilmesiyle devam etti. Etkinlikte Arben Aziz Özgeçer ve Türkan Yılmaz’ın okuduğu “Bayraksız Olamam” başlıklı şiir büyük alkış aldı. Etkinlik “İstiklal Marşı” konulu yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi. Öğrencilere ödüllerini protokol üyeleri verdi.

Tören sonrası Kaymakam Yüksel Basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yüksel, “Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un, başta İstiklal Marşı olmak üzere, yazdığı şiirler her zaman için anılır olmuştur. Hatta İstiklal Marşı’mız edebi bir eser olmasının ötesinde milli bir eser olmuştur. Zira Milli Şairimiz mısralarına hem edebi anlam katmıştır hem de ruh katmıştır. Bu nedenle yazmış olduğu şiirler hiçbir zaman unutulmayacak, ilelebet yaşayacaktır. Tıpkı Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yaşayacağı gibi.” dedi.