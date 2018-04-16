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Marmaris'te o sokak 23 Nisan'a hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 16:05 | Son Güncelleme

MARMARİS'teki 105 Sokak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için 5'inci kez halk tarafından Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatıldı.

Marmaris'te o sokak 23 Nisan'a hazır

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'teki 105 Sokak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için 5'inci kez halk tarafından Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatıldı.
Marmaris'te çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi yine seferber olundu. Terzi Salih Yazgan'ın (63) girişimleriyle başlayan, 5 yıldır süren kutlamalar kapsamında, Kemeraltı Mahallesi 105'inci Sokak, Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle süslendi. Sokak şimdiden, 3 bine yakın Türk bayrağı ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk posterleriyle donatıldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Salih Yazgan'ın terzihanesinin merkez olarak kullandığı çalışmaların; 23 Nisan'a kadar süreceği, apartmanlar, balkonlar, pencereler, ağaçlar, trafolar ve geri dönüşüm kutuları dahil 105 Sokak'ın tamamının kırmızı-beyaza bürüneceği belirtildi.
23 NİSAN'DA 7 YAŞINDAYIM
5 yıldır sokak sakinleriyle organizasyonu düzenlediklerini söyleyen Terzi Salih Yazgan, "Her 23 Nisan gününde ben 7 yaşında bir çocuğum. Çocuklarımızla beraber eğlence yapacağız. Bu eğlencelerimizi duyan şehir dışından vatandaşlarımız da katılıyor. Komşularımızla birlikte sokağımızı Atatürk posterleri ve Türk bayrakları ile süsledik. Sokağımızın yaklaşık 1500 yaşayanı mevcut. O gün geldiğinde şanlı Türk Bayrağı ve Atatürk posterlerimizin altında 23 Nisan bayramını doyasıya kutlayacağız. Komşularımızın hazırladığı yiyecekler, bayraklar, balonlar, oyuncaklar çocuklara dağıtılacak. Palyaçolar çocukların neşesine neşe katmaya çalışacak. İmece usulü Türkiye'mize örnek olacak kutlamamızı bu sene de gerçekleştireceğiz. Beş yıl önce hedef ve sloganımız '105 sokak örnek olacak' şeklinde idi. Bugün gelinen noktada ülkemize örnek bir kutlama yaptığımız gelen telefon ve elektronik postalarla gördük. Türkiye'nin her yerinden mesajlar geliyor ve örnek aldıklarını söylüyorlar. Bu yıl da Marmaris Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Belediye destek oluyor. 23 Nisan günü ve bir hafta süreyle sokağımız tamamen trafiğe kapatılarak, kutlamalar devam edecek" dedi.

FOTOĞRAFLI

Marmaris'te o sokak 23 Nisan'a hazırMarmaris'te o sokak 23 Nisan'a hazırMarmaris'te o sokak 23 Nisan'a hazırMarmaris'te o sokak 23 Nisan'a hazır

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