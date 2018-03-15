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Marmaris’te ormanda çıkan artıklar şaşkına çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 10:00 | Son Güncelleme

Marmaris’te ormanlık alanda yapılan temizlik çalışmaları sırasında oksijen deposu ormanlarda çıkan atıklar çalışanları şoke etti.

Marmaris’te ormanlık alanda yapılan temizlik çalışmaları sırasında oksijen deposu ormanlarda çıkan atıklar çalışanları şoke etti. Ormanlarda koltuk, buzdolabı, tuvalet ve televizyonun ardından şimdi de deniz bisikleti çıkartıldı.
Kırsal mahallelerde çalışmalarını sürdüren Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler çıktıkları rutin kontroller sırasında Orhaniye ve Hisarönü arasındaki orman yoluna, moloz atıldığını tespit etti. Temizlik için oluşturulan ekip, bölgeye giderek çalışmalarına başladı. Çam ağaçlarıyla kaplı bölgede çalışanları şaşırtan bir manzarayla karşılaşıldı. Deniz üzerinde görmeye alışık olduğumuz yunus şeklindeki deniz bisikleti de kimliği belirsiz kişiler tarafından ormana atılan atıklar arasındaydı. Yolun 15 metre altına kadar yuvarlanmış bisiklet, uzun uğraşlar sonucunda demir halatla yukarı çekildi. Diğer atıklar da temizlenerek, 5 traktör dolusu çöp, Çöp Depolama Sahası’na gönderildi. Ayrıca bölgede bulunan bisiklet rotalarını gösteren yön tabelaların da yerlerinden söküldüğü görüldü.
Temizlik İşleri Sorumlusu Barış Ünlü, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ünlü, “Köylerimizdeki denetimlerimiz ve temizliklerimiz devam ediyor. Arkadaşlarımız bu bölgede denetimlere çıktılar. Orhaniye-Hisarönü dağ yolundayız bugün. Bugüne kadar pek çok bölgeye temizliğe gittik. Ama ilk defa bizi şaşkına çeviren bir manzara ile karşı karşıyayız. Traktörlerin ve kamyonların bile inmesinin zor olduğu yerlere gelip moloz dökümü yapmışlar. Köylerimizde, ormanlarımızda en çok sahip çıkılması gereken yerlerde bu manzarayla karşılaştığımız için çok üzgünüz.” dedi.
Temizlik işleri çalışanları ise gördükleri manzara karşısında şaşkına döndüklerini belirterek, vatandaşlara daha duyarlı olma çağrısında bulundu.

Marmaris’te ormanda çıkan artıklar şaşkına çevirdi

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Marmaris’te ormanda çıkan artıklar şaşkına çevirdi

Marmaris’te ormanda çıkan artıklar şaşkına çevirdi
2 / 6

Marmaris’te ormanda çıkan artıklar şaşkına çevirdi

Marmaris’te ormanda çıkan artıklar şaşkına çevirdi
3 / 6

Marmaris’te ormanda çıkan artıklar şaşkına çevirdi

Marmaris’te ormanda çıkan artıklar şaşkına çevirdi
4 / 6

Marmaris’te ormanda çıkan artıklar şaşkına çevirdi

Marmaris’te ormanda çıkan artıklar şaşkına çevirdi
5 / 6

Marmaris’te ormanda çıkan artıklar şaşkına çevirdi

Marmaris’te ormanda çıkan artıklar şaşkına çevirdi
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Marmaris’te ormanda çıkan artıklar şaşkına çevirdi

Marmaris’te ormanda çıkan artıklar şaşkına çevirdi
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