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Marmaris'te otelde paskalya ayini 1

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 16:44 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yerleşik yaşayan yabancılar için beş yıldızlı otelde Paskalya ayini düzenledi.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yerleşik yaşayan yabancılar için beş yıldızlı otelde Paskalya ayini düzenledi. İstanbul Fener Rum Patrikhanesi'nden bir piskopos ve papaz ayini yönetti. Ukrayna Kültür ve Dayanışma Derneği Muğla Başkanı Olena Topçu, dernek olarak ilk kez Türkiye'de kilise dışındaki bir mekanda Paskalya ayini düzenlediklerini söyledi. Muğla Ukrayna Kültür ve Dayanışma Derneği, Hıristiyanların en önemli dini bayramlarından, Hazreti İsa'nın yeniden dirildiğine inanılan günün kutlandığı Paskalya Bayramı nedeniyle Marmaris'teki 5 yıldızlı bir otelde ayin düzenledi. İstanbul Fener Rum Patrikhanesi Piskoposu Ihor Wikademir Getcha ve Papaz Andrij Krochak'in yönettiği ayine, ilçede yerleşik yaşayan, çoğunluğu Ukrayna ve Rus 150 kişi, çocuklarıyla birlikte katıldı. Kadınlar, evlerinde yaptıkları yiyecekleri getirerek donattıkları masalar üzerinde mum yaktı. Katılımcıların bir kısmı, salonun bir köşesinde Piskopos Getcha'ya günah çıkarttırdı. 2 saat süren ayinde, dualar edildi, ilahiler okundu. Ayin sonrası katılımcılar Uzunyalı mevkisinde bulunan bir restoranda kahvaltı yaptı. Kahvaltıya Piskopos Ihor Wikademir Getcha ve Papaz Andrij Krochak da katıldı. Kahvaltı bitiminde Piskopos Getcha ve Papaz Krochak ile beraberindeki heyet, Uzunyalı mevkisindeki yürüyüş yolunda dolaşarak eşsiz doğa ve deniz manzarasını izleyip, cep telefonlarıyla bol bol fotoğraf çekip, sosyal medyada paylaştı. 'TÜRKİYE VE MARMARİS'TE BİRL İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİK' Ukrayna Kültür ve Dayanışma Derneği Muğla Başkanı Olena Topçu, "Dernek olarak ilk defa Türkiye'de kilise dışındaki bir mekanda Paskalya ayini düzenlendi. Çok mutluyuz. Marmaris Kaymakamı ve otel yetkililerine desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Muğla ve ilçelerinde ne yazık ki bir kilise yok. Kilise yapılması için girişimlerimiz devam ediyor. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililerden sorunumuza çözüm getirmesini talep ediyoruz" dedi. İstanbul Fener Rum Patrikhanesi Piskoposu Ihor Wikademir Getcha da Türkiye'de ilk defa özel bir alanda Paskalya ayini yapıldığını belirtip, böyle bir ayini yönetmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Gecha da Muğla ve ilçelerinde yaşayan yabancıların ibadethanelerinin olmadığına dikkat çekip, "Bu bölgede yaşayan kardeşlerimizin ibadethane sorunlarını çözmek için görüşmelerimiz olacaktır" diye konuştu.

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