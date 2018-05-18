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Marmaris'te polise toplam 185 bin lira değerinde 3 araç hibe edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 18:20 | Son Güncelleme

MARMARİS İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne, Güvenlik Hizmetlerini Geliştirme ve Destekleme Derneği tarafından toplam 185 bin lira değerinde 3 araç hibe edildi.

Marmaris'te polise toplam 185 bin lira değerinde 3 araç hibe edildi

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne, Güvenlik Hizmetlerini Geliştirme ve Destekleme Derneği tarafından toplam 185 bin lira değerinde 3 araç hibe edildi.
Marmaris Güvenlik Hizmetlerini Geliştirme ve Destekleme Derneği, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 185 bin lira değerinde 3 yeni araç hibe etti. Emniyet Müdürlüğü'nün hizmet binası bahçesinde bugün öğle hibe araçların teslimi için tören düzenlendi. Törene, Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Tan, Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Metin Ercan, Marmaris İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Çetinkaya, Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı Harekat Daire Başkanı Yüzbaşı Öner Arslan, Marmaris Güvenlik Hizmetleri Geliştirme ve Destekleme Derneği Başkanı Uğur Dündar, polis memurları ve aileleri katıldı. Törende konuşan Marmaris Güvenlik Hizmetleri Geliştirme ve Destekleme Derneği Başkanı Uğur Dündar, "Bir yıl boyunca yardımsever vatandaşlarımızın desteğiyle 2'si panelvan ve1'i otomobil olmak üzere toplam 185 bin lira değerinde tam donanımlı 3 araç hibe edilmiştir. Son 5 yılda Marmaris Emniyet Müdürlüğü'ne biri motosiklet olmak üzere toplam 11 araç bağışlanmıştır. Bizlerin canını ve malını koruyan vefakar polislerimizin teçhizat ve diğer eksikliklerinin tamamlanması için bağış kampanyalarımız devam etmektedir" dedi.
Kaymakam Celalettin Yüksel ise "Marmaris polisi çalışkan ve özverili olduğu için bağışlar yapılmaktadır. Memleketimize ve milletimize hayırlı olsun" diye konuştu.
Konuşmaların ardından İlçe Emniyet Müdürü Ercan, Dernek Başkanı Dündar'a katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi. Kurdele kesim töreni sonrası ilçe protokolü araçların anahtarlarını görevli polis memurlarına teslim etti. Kurban kesilerek kanı araçlara sürüldü, dua okunmasıyla tören sona erdi.

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Marmaris'te polise toplam 185 bin lira değerinde 3 araç hibe edildiMarmaris'te polise toplam 185 bin lira değerinde 3 araç hibe edildiMarmaris'te polise toplam 185 bin lira değerinde 3 araç hibe edildiMarmaris'te polise toplam 185 bin lira değerinde 3 araç hibe edildi

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