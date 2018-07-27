Marmaris'te sahiller gece de gündüz de dolu

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te yükselen nemle birlikte sıcaklardan bunalanlar, gündüz sahillerde gece ise esintisinden faydalanmak için deniz kenarındaki yürüyüş yollarında serinlemeye çalıştı. Marmaris şehir merkezinde yüksek nem bunaltıcı etkisini sürdürürken, turistler ve vatandaşlar serinlemek için plajlara akın etti. Yollardaki elektronik termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği, hissedilen sıcaklığın daha fazla olduğu ilçede, sabahın erken saatlerinde plajları dolduran turistler, gün boyu denizde serinlemeye çalıştı. Kimileri şezlonglarında uzanıp dinlendi. Bazıları ise çocuklarıyla denizin keyfini çıkardı. Atatürk Caddesi'nden İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan mavi bayraklı plajlarda kalabalık görüntüler oluştu. İngiliz ve Rus turistler, sere serpe uzanarak güneş altında bronzlaştı. Akşam ise deniz kenarındaki yürüyüş yolları turistler, tatilci ve Marmarisliler ile doldu. Atatürk ve Kordon Caddesi ile Yat Limanı'nda denizden gelen esintiyle serinlemeye çalışan kalabalıklar oluştu. Yat Limanı'ndaki mekanlarda oturan vatandaşlar, soğuk meşrubatlarını yudumladı. Hastane ve polikliniklerde 2'si yaşlı olmak üzere 3 turist güneş çarpmasından tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, sıcakların mevsim normallerinde devam ettiğini, yüksek nem ile bunaltıcı etkisi olduğunu bildirdi. Kentte tatil yapan gurbetçi Mehmet Aslan, "Almanya'dan bir haftalığına ilk defa tatile geldim. Marmaris'in her şeyi güzel ama bunaltıcı sıcaklar çarpıyor" dedi. Bir diğer tatilci Melek Dönmez ise "Ankara'dan ilk defa tatile geldim. Buradaki nem çok fazla, serinlemek için sürekli denize girip klimalı ortamlarda bulunuyorum" dedi.

