Marmaris'te şehir merkezinde ATV kullanımına yasak

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te, şehir içinde kazalara neden olduğu ve tehlike arz ettiği gerekçesiyle, dört tekerlekli motorlu araç ATV ve UTV kullanımı, İlçe Turizm Danışma Kurulu tarafından yasaklandı. Billboardlara İngiliz ve Türkçe 'ATV'ler şehir trafiğinde kullanılmaz. Kaza yapmanız durumunda yasa dışı kullanımdan dolayı cezai işlem uygulanır' yazılı afişler asılarak yasak duyuruldu. Marmaris İlçe Turizm Danışma Kurulu, Kaymakam Celalettin Yüksel başkanlığında Mayıs ayı başında 'Trafik güvenliği ve düzeni' adı altında toplandı. Toplantıda, gelen şikayetler değerlendirilip, yapılan inceleme neticesinde 'Quad Bike' tabir edilen 4 tekerlekli ATV ve UTV tarzı motosikletlerin ilçe merkezinde kullanımı komisyon kararı ile yasaklandı. Alınan karar hafta başında hayata geçirildi. Marmaris Belediyesi, kent merkezi ve kırsal turistik mahallelerde bulunan 20 billboarda üzerinde ATV resmi bulunan Türkçe ve İngilizce 'ATV'ler şehir trafiğinde kullanılmaz. Kaza yapmanız durumunda yasa dışı kullanımdan dolayı cezai işlem uygulanır' yazılı afiş astırdı. Tur acenteleri ve motosiklet kiralama servislerine de yasakla ilgili bildirimler yapıldı. İKİ GÜNDE AFİŞLERE ZARAR VERİLDİ Şehrin en işlek cadde ve sokaklarına 2 gün önce asılan afişler kimliği belirsiz kişiler tarafından siyah sprey boya ile boyanarak tahrip edildi. Afiş üzerindeki İngilizce kelimelerin bir bölümünün üzeri boyanarak sanki ATV'nin şehir kullanımı serbestmiş gibi izlenim verildi. Belediye ekipleri, afişleri boyayarak tahrifat yapan kimliği belirsiz kişi ve kişilerin bulunması için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Şüphelilerin tespit edilymesi için çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. TRAFİK GÜVENLİĞİ İÇİN ALINAN KARARDIR Marmaris Belediyesi Özel Kalem Müdürü Sedat Kirt, şehir merkezinde meydana gelen kazaların çoğunluğunun bu ATV türü motosikletlerin daha çok karıştığı tespit edildiğini belirtip, "Artık ilçe merkezinde su araçların kullanılması yasak. bu tamamen trafik güevinliği çin alınan karardır. Herkesin, yasağa uymasını bekliyoruz" dedi. Alınan karar ile ilgili motosiklet kiralama servisi yetkilileri ise konuyla ilgili açıklama yapmayıp, kendilerinin zaten bu tür araçları kiralarken turistleri şehir içinde kullanmamaları konusunda uyardıklarını da söyledi. Marmaris Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri de şehir içinde gezen ATV tarzı motosiklet sürücülerini bu konuda uyardı.



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