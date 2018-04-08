Marmaris’te Şehit Nedip Cengiz Eker Hatıra Ormanı’na fidan dikildi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı’nın 173’üncü kuruluş yıl dönümü kapsamında, Şehit Nedip Cengiz Hatıra Ormanı’nda fidan dikimi gerçekleştirildi.
Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı’nın 173. yıl dönümü kapsamında hazırladığı etkinliklerine devam ediyor. Bu kapsamda, 2016 yılında 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi’nde şehit olan Nedip Cengiz Eker adına oluşturulan hatıra ormanında fidan dikimi etkinliği gerçekleştirdi. Taşhan Mevki’nde gerçekleşen etkinliğe Kaymakam Celalettin Yüksel, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Tan, İlçe Emniyet Müdürü Metin Ercan, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya, şehit polis memuru Nedip Cengiz Eker’in babası Nihat Eker ile annesi Güzel Eker, polis eşleri ve çocukları katıldı. Daha önce dikilen ancak kurumuş olan fidanların yerine, polis çocukları kendi elleriyle fidan dikti ve can suyu verdi.
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