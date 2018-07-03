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Marmaris'te sıcaktan bunalanlar sahil ve havuz başlarını doldurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 15:44 | Son Güncelleme

MARMARİS'te sıcak ve bunaltıcı hava nedeniyle sokaklar boşaldı, sahiller serinlemek isteyen tatilci ve turistlerin akınına uğradı.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te sıcak ve bunaltıcı hava nedeniyle sokaklar boşaldı, sahiller serinlemek isteyen tatilci ve turistlerin akınına uğradı. Marmaris'te serin havanın yerini yüksek nemle birlikte sıcak ve bunaltıcı havaya bırakması ilçe sakinleriyle tatilcilere zor anlar yaşatıyor. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 41 dereceyi gösterdiği, deniz suyu sıcaklığının ise 21 derece olarak ölçüldüğü ilçede, sıcak havadan bunalanlar soluğu plajlar, havuz başları ve su parklarında aldı. Marmaris merkezinden Turban mevkisine kadar uzanan mavi bayraklı plajlarda şezlonglar dolarken, renkli görüntüler oluştu. Tatilcilerin kimisi denizde yüzüp su sporları yaparken kimisi de şezloglarda kitap okuyup, müzik dinledi. Su parkı ve havuz başlarında da plajları aratmayan kalabalıklar oluştu. Marmaris Sağlık Grup Başkanlığı yetkilileri, sağlık problemleri olanlara ve yaşlılara 12.00 ile 16.30 saatleri arasında sokağa çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu. İlçe Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri ise artan nem ile birlikte bugünden itibaren sıcakların daha da yükseleceğini belirtti. Marmaris'te hastane ve polikliniklere, dünden bu yana 2'si yabancı turist olmak üzere toplam 3 kişinin güneş çarpması nedeniyle başvurduğu, tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

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