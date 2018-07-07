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Marmaris'te sokaklar boşaldı, plajlar doldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 10:47 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın turizm cenneti ilçesi Marmaris'te, nemle etkisi daha fazla hissedilen sıcak hava nedeniyle sokaklar boşaldı, sahiller, su parkları ve havuz başları doldu.

Marmaris'te sokaklar boşaldı, plajlar doldu

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın turizm cenneti ilçesi Marmaris'te, nemle etkisi daha fazla hissedilen sıcak hava nedeniyle sokaklar boşaldı, sahiller, su parkları ve havuz başları doldu.
Marmaris'te caddelere konumlandırılmış termometreler 43 dereceyi gösterirken, sıcaktan bunalan Marmarisliler ve tatilciler zor anlar yaşadı. Kavurucu havanın etkisinden kurtulmak isteyenler plajlar, havuz başları ve su parklarına akın etti. Uzun süre suda kalan turistler serinlemeye çalıştı. Kimileri ise sere serpe şezlonglara uzanıp güneşlendi.
SICAK HAVA UYARISI
İlçede vatandaşlar sıcak hava konusunda dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Muğla İl Sağlık Müdürü İskender Gençer, yazılı açıklama yaparak, özellikle güneşin etkili olduğu öğle saatlerinde uzun süre açık alanlarda durulmaması gerektiğini belirtip, "Saat 10.00-16.00 arası kronik rahatsızlıkları olanlar ve yaşlılar mecbur olmadıkça dışarı çıkmasınlar. Dışarı çıkacak olanlar açık renkli ve bol dokunmuş elbiseler giyerek mutlaka yanlarına şemsiye almalı. Günde en aşağı 2 ve 2.5 litre arası su tüketilmelidir. Vücut ısısı artacağı için mutlaka duş alınmalı. Duş alınamıyorsa el ve ayaklar soğuk su ile yıkanmalı" diyerek, sıcaktan korunmak için önerilerini sıraladı.
Olası bir boğulma ve güneş çarpmaları vakalarına karşı ilçedeki 11 kilometrelik sahil şeridinde ATV motosiklet ile görev yapan 112 Acil servis ekiplerinin devriye görevi sayısı arttırdı.
Öte yandan Marmaris Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastane ve polikliniklere 5 turistin güneş çarpması şikayeti ile başvurnduğu, tedavilerinin ardından taburcu edildikleri belirtildi.

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Marmaris'te sokaklar boşaldı, plajlar dolduMarmaris'te sokaklar boşaldı, plajlar dolduMarmaris'te sokaklar boşaldı, plajlar dolduMarmaris'te sokaklar boşaldı, plajlar doldu

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