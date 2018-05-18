Marmaris'te su dansı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda her akşam düzenlenen müzik eşliğindeki su dansı gösterileri, yerli ve yabıncı turistler ile Marmarisliler'e görsel şölen sunuyor.
Marmaris Belediyesi'nin her yıl mayıs ayının ikinci haftasında itaberen her gün, 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda bulunan süs havuzunda düzenlediği su gösterileri yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Çalan müziğe göre fıskiyelerden, rengarenk ışıklar içinde fıskıran suyun dansı izleyenleri hayran bırakıyor. Meydanda toplananlar havuz başında serinlerken bir yandan da görsel şölenin tadını çıkarıyor. Kimileri ise su dansını cep telefonlarıyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaşıyor. 2 saat süren su gösterisine en çok sevinen çocuklar oluyor. Çocuklar çalan müzikler eşliğinde dans ederken, bir yandan da gösteriyi izliyor.
Kocaeli'den arkadaşıyla tatile gelen Serkan Uçar, "Suyun müzik ile buluşması harika, huzur veriyor. Çalan müziklere orkestra şefi gibi ellerimle eşlik ettim. Suyun müzikle ritimine hayran kalıyorum. Bu, güzel bir projeyi düşünüp hayata geçirenlere teşekkürler" dedi.
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