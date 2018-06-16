HABER

Marmaris'te, tatilciler dönüşe geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 21:15 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Marmaris ilçesine bayram tatili için gelenler, dönüş yolculuğuna akşam saatlerinde başladı.

Marmaris'te, tatilciler dönüşe geçti

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesine bayram tatili için gelenler, dönüş yolculuğuna akşam saatlerinde başladı. Ana caddelerde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilip Marmaris'e gelen tatilciler, saat 17.30 sıralarında dönüş yoluna çıkmaya başladı. Otellerinden araçları ve tur otobüsleriyle ayrılan tatilciler, şehir merkezindeki ana caddelerde yaklaşık 4 kilometrelik araç kuyrukları oluşturdu. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü, öğleden sonra yaklaşık 2 bin özel ve topluma taşıma aracının ilçeden çıkış yaptığını açıkladı.
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kırlı, "3 yıldız ve üzeri nitelikli konaklama tesislerinde tam doluluk yaşandı. Tatilcilerin bir kısmı erken dönüşe başladı. Bayramın son günü olan Pazar günü öğleden sonra da çıkışlar devam edecektir. Tatilcilerin büyük çoğunluğunun, seçime üç gün kala dönüşe geçeceğini öğrendik" dedi.
Şehir merkezinde bulunan Cumhuriyet Caddesi, Kemal Elgin Bulvarı, Atatürk ve Ulusal Egemenlik Caddesi'nde oluşan araç trafiğindeki yoğunluğun çözülmesi için trafik polisleri çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Marmaris'te, tatilciler dönüşe geçtiMarmaris'te, tatilciler dönüşe geçtiMarmaris'te, tatilciler dönüşe geçtiMarmaris'te, tatilciler dönüşe geçti

PARTNER‘Çukur’a görkemli gala‘Çukur’a görkemli gala
Düzce'de aniden bastıran yağmur hayatı felç ettiDüzce'de aniden bastıran yağmur hayatı felç etti
Sümeyye Erdoğan Bayraktar bebeğiyle ilk defa görüntülendiSümeyye Erdoğan Bayraktar bebeğiyle ilk defa görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Sapanca'da bacakları kesilen köpeğin ardından farklı bir vahşetin görüntüleri ortaya çıktı!

Sapanca'da bacakları kesilen köpeğin ardından farklı bir vahşetin görüntüleri ortaya çıktı!

Binlerce emekliye kötü haber! Ödeme yapılmayacak

Binlerce emekliye kötü haber! Ödeme yapılmayacak

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

Devlet Bahçeli'den 24 Haziran seçim anketi açıklaması

Devlet Bahçeli'den 24 Haziran seçim anketi açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı geldi! Sağanak yağış yarın öğlene kadar sürecek!

Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı geldi! Sağanak yağış yarın öğlene kadar sürecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya'da patileri kesilen köpek için açıklama: Talimat verdim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya'da patileri kesilen köpek için açıklama: Talimat verdim

İşte Adnan Oktar'ın kediciklerinin 24 Haziran erken seçimi kararı

İşte Adnan Oktar'ın kediciklerinin 24 Haziran erken seçimi kararı

Sakarya'daki yavru köpek skandalında yeni gelişme! O operatör hakkında karar verildi!

Sakarya'daki yavru köpek skandalında yeni gelişme! O operatör hakkında karar verildi!

Tatil beldesini bir anda vurdu! Araçlar perte çıktı

Tatil beldesini bir anda vurdu! Araçlar perte çıktı

Yavru köpek vahşetinde bir kişi gözaltına alındı!

Yavru köpek vahşetinde bir kişi gözaltına alındı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.