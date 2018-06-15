HABER

Marmaris'te tatilciler, doyasıya eğlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 15:14 | Son Güncelleme

MARMARİS'te bayram tatilini geçirenler, disko ve barlarıyla dünyaca ünlü Barlar Sokağı'nda doyasıya eğlendi.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te bayram tatilini geçirenler, disko ve barlarıyla dünyaca ünlü Barlar Sokağı'nda doyasıya eğlendi. Türkiye'de 90 sıralı disko, bar ve gece kulüpleriyle tek olma özelliğine sahip Barlar Sokağı, bayram tatilcilerine keyif alacakları bir gece yaşattı. Sokakta bulunan işletmeciler, tatilcileri eğlendirmek için özel programlar hazırladı. Saat 23.30'da kapılarını açan eğlence mekanları, saat 00.30'da tamamen doldu. Kapılarını kapatan mekanlar, tatilci ve yabancı turistlerle eğlenceyi buluşturdu. DJ'lerin çaldıkları hareketli müzikler eşliğinde dans eden tatilciler, gönüllerince eğlendi. Türk ve yabancı kadınlar, kurulan platformlarda müziğin ritmine uyup, dans etti. Bazı tatilciler ise sokakta eğlenmeyi tercih etti. Ayrıca bazı eğlence mekanlarında saat 03.00'ten sonra başlayan soğuk köpük partileri, turistleri serinletti. İşletmelerin tavanlarındaki makinelerden dökülen köpük içerisinde dans eden tatilciler ve turistler, eğlencenin tadını çıkardı.

PARTNERDoğuma günler kala Zahide Yetiş'ten özel fotoğraflarDoğuma günler kala Zahide Yetiş'ten özel fotoğraflar
Çocuklar mezarlık sulayıp harçlık topluyorÇocuklar mezarlık sulayıp harçlık topluyor
Bakan Işık: Artık hiçbir yer terör örgütü için güvenli değil (2)Bakan Işık: Artık hiçbir yer terör örgütü için güvenli değil (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

PKK'nın en büyük cephaneliği ele geçirildi!

PKK'nın en büyük cephaneliği ele geçirildi!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kalıcı bedelli askerlik açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kalıcı bedelli askerlik açıklaması

Türkiye'nin Kandil operasyonları için İran'dan tansiyonu yükseltecek açıklama

Türkiye'nin Kandil operasyonları için İran'dan tansiyonu yükseltecek açıklama

Aşk bombası! Deniz Akkaya açıldırdı

Aşk bombası! Deniz Akkaya açıldırdı

24 Haziran için son anket sonuçları! HDP lideri Temelli açıkladı

24 Haziran için son anket sonuçları! HDP lideri Temelli açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Partili Çıray'dan flaş Suruç çıkışı! Valinin verdiği bilgiyi paylaştı

İYİ Partili Çıray'dan flaş Suruç çıkışı! Valinin verdiği bilgiyi paylaştı

Başbakan Yıldırım'dan Suruç çıkışı: Tesadüf değil!

Başbakan Yıldırım'dan Suruç çıkışı: Tesadüf değil!

Suruç'ta hayatını kaybeden Mehmet Şah Yıldız'ın cenazesi defnedildi

Suruç'ta hayatını kaybeden Mehmet Şah Yıldız'ın cenazesi defnedildi

KKTC'de öğrencilerin uyuşturucu alemi şoke eden sonla bitti

KKTC'de öğrencilerin uyuşturucu alemi şoke eden sonla bitti

Suruç'taki olayda flaş gelişme! Çarpıcı detay

Suruç'taki olayda flaş gelişme! Çarpıcı detay

Fuhuş rezaleti: Eniştem ablama zorla fuhuş yaptırıyor!

Fuhuş rezaleti: Eniştem ablama zorla fuhuş yaptırıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.