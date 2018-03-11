Marmaris’te trafik kazası: 2 yaralı

Marmaris’te motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.
İlçenin en işlek Cumhuriyet Caddesi’nde Pakistan uyruklu S.F. idaresindeki 34 ANA 989 plakalı otomobil ile U.A. idaresindeki 48 J 947 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve motosiklette bulunan diğer bir kişi yaralandı. Vatandaşların kazayı 112 ekiplerine bildirmesi üzerine, kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Müdahalenin ardından yaralılar Marmaris Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle caddede trafik akışı kısa süreliğine durduruldu. Kazayla ilgi soruşturma başlatıldı
Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük
İstanbul'da lise öğrencisi yakılarak öldürüldü
Düşen uçakta kimler vardı? Melike Kuvvet ismi Türkiye'yi yasa boğdu
Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı
Yunan Bakan'dan flaş Türkiye sözleri: Ölümcül bir kazaya çok yakınız
Hamile kediye yaptıkları dehşete düşürdü!
Bağımsız Türkiye Partisi'nden 2019'un ilk seçim vaadi: Her kadına 2500 TL
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Mehmetçik Afrin'e girdi giriyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum