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Marmaris’te trafik kazası: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 23:52 | Son Güncelleme

Marmaris’te motosiklet ile otomobil çarpıştı.

Marmaris’te trafik kazası: 2 yaralı

Marmaris’te motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.
İlçenin en işlek Cumhuriyet Caddesi’nde Pakistan uyruklu S.F. idaresindeki 34 ANA 989 plakalı otomobil ile U.A. idaresindeki 48 J 947 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve motosiklette bulunan diğer bir kişi yaralandı. Vatandaşların kazayı 112 ekiplerine bildirmesi üzerine, kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Müdahalenin ardından yaralılar Marmaris Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle caddede trafik akışı kısa süreliğine durduruldu. Kazayla ilgi soruşturma başlatıldı

Marmaris’te trafik kazası: 2 yaralı

Marmaris’te trafik kazası: 2 yaralı

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