Marmaris'te turizm istişare toplantısı

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris İlçe Kaymakamlığı koordinasyonunda turizm istişare toplantısı yapıldı. Kaymakam Celalettin Yüksel, el ele vererek turizm sektöründe daha etkin olmayı hedeflediklerini vurguladı.

Marmaris'teki bir otelde 'Turizm sektöründe daha etkin ve verimli olabilme' adı altında istişare toplantısı düzenlendi. Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel koordinasyonundaki toplantıya; Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Ali Acar, Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kırlı, İlçe Emniyet Müdürü Metin Ercan, acente ve konaklama sektörü işletmecileri katıldı.

'BEN DEĞİL BİZ OLMAK ZORUNDAYIZ'

Kaymakam Yüksel, "İlçe turizminin daha etkin ve sürdürülebilir olması için görüş alışverişinde bulunmak için bir araya geldik. Kamu kurum ve kuruluşları, turizm otoriterleri, sivil toplum kuruluşları ve işletmecilerimizle el ele vererek altından kalkamayacağımız bir sorun göremiyorum. Marmaris için ben değil biz olmak zorundayız. Biz olmayı bildiğimiz takdirde her türlü sorun çözüme kavuşacaktır. Bu toplantılarımızın amacı biz olmayı sağlamaktır" dedi.

'SÜREKLİ MÜŞTERİ MEMNUNİYETSİZLİK ŞİKAYETLERİ VAR'

Son üç yıldır Muğla turizm sektöründe ciddi sıkıntılar olduğunu vurgulayan Başkan Acar ise, "BİMER, CİMER, Valilik ve belediyemize müşteri memnuniyetsizliği ile ilgili binlerce şikayet gelmektedir. Sürekli müşteri memnuniyetsizlik şikayetleri var. Turizmden ekmek kazandığımız için herkes kendisine çeki düzen vermek zorundadır. Konaklama, restoran, kafeterya ve tüm sektör işletmecileri ile çalışanlar müşteri memnuniyetini ön planda tutmakla mükelleftir. Turizmden kazanan sektörler kendilerine çeki düzen vermediği sürece kaybetmeye devam ederiz. İlçemize katma değer vermek için el ele vermek zorundayız" dedi.

Herkesin suçu otelcilere atmayı alışkanlık haline getirdiğini dile getiren GETOB Başkanı Bülbüloğlu da, "Son iki yıl Marmaris ve bölge turizmi olarak bereketsizdi. Kazasız belasız yıllar atlattık. Bu yıl geçtiğimiz yıllara göre biraz daha iyi olacağını ön görüyoruz. Marmaris olarak yurt dışında düzenlenen fuarlarda yer alıyoruz. Buralarda çok küçük masalarda otel tanıtır gibi Marmaris tanıtıyoruz. Londra, Belçika, Rusya ve Avrupa ülkelerinde katıldığımız fuarlarda Marmaris tanıtımı yapmıyor sadece gidip oturuyoruz. Tanıtım bu şekilde olmaz. Marmaris'in tüm kurumları bir araya gelir, bir fon oluşturur alanında profesyonel kişilerle projeler ortaya konularak çok kapsamlı katılım yapılır. Böyle bir istişare toplantısında bile oda başkanları yok" dedi.

1.5 MİLYON TURİST BEKLİYORUZ

TÜRSAB Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kırlı, "Bu yıl Muğla olarak 1.5 milyon turist kapasitesine zorlanmadan ulaşacağız. Şu anda otellerimiz yüzde 70 doluluk gösteriyor. İngiltere bu yıl yüzde 25 artışla 750 bin, Rusya 350 bin, Ukrayna, Ortadoğu, Hollanda ve Avrupa pazarında yüzde 5 artışla toplam 1.5 milyon turist bölgemize gelecektir. Herkes turizmden kazandığı için ekmeğimize sahip çıkmakla mükellefiz. Hepimiz el vererek sorunları aşacağız. Sürekli yapılacak istişareler ile çözüme ulaşılacağına inanıyorum" dedi.

Katılımcılar daha sonra çevresinde yaşadıkları güvenlik, alt yapı ve çeşitli sorunları bildirerek çözüme kavuşturulmasını talep etti. Toplantının ikinci bölümü basına kapalı yapılarak, alınacak kararlar konuşuldu.

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