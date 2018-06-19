Marmaris'te turizmcilere dijital dünyada pazarlama anlatıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü İrfan Önal, "Projemiz 'Turkey Home', en aktif marketing uygulayan Avrupa’da 6, dünyada 18'inci kampanya seçildi. İspanya 17. sırada bizden 0.01 puanla önümüzde yer aldı. Burada iki büyük oyuncu var. Türkiye ve İspanya'nın kampanyası." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda YDA Dalaman Havalimanı ile turizm kuruluşları ev sahipliğinde düzenlenen Dijital Turizm Çalıştayı'nda turizm sektörünün dijital dünyadaki yeri ele alındı.

Hisarönü Mahallesi'nde gerçekleşen programın açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü İrfan Önal, turizmcilere “Turkey Home” kampanyası ve buna ilişkin proje konusunda bilgi verdi.

Önal, 2014 yılında başlayan "Turkey Home" küresel tanıtım kapsamındaki çalışmaları kesintisiz, sürekli ve tutarlı olarak sürdürmelerinin Türkiye'yi sosyal medya tanıtım alanında dünyanın en güçlü ülkelerinden birisi haline getirdiğini söyledi.

Kamu ve özel sektör iş birliğinin çok yüksek seviyede fiiliyata dökülmesini gerektiğini vurgulayan Önal, Türkiye’nin 1980’lerde başladığı bu macerayı fiili anlamda kamu-özel sektör iş birliğini sürdüren ama artık kamusallaşma noktasında da adım atması gereken bir noktada durduğunu kaydetti.