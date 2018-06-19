Marmaris'te turizmcilere dijital dünyada pazarlama anlatıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü İrfan Önal, "Projemiz 'Turkey Home', en aktif marketing uygulayan Avrupa’da 6, dünyada 18'inci kampanya seçildi. İspanya 17. sırada bizden 0.01 puanla önümüzde yer aldı. Burada iki büyük oyuncu var. Türkiye ve İspanya'nın kampanyası." dedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda YDA Dalaman Havalimanı ile turizm kuruluşları ev sahipliğinde düzenlenen Dijital Turizm Çalıştayı'nda turizm sektörünün dijital dünyadaki yeri ele alındı.
Hisarönü Mahallesi'nde gerçekleşen programın açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü İrfan Önal, turizmcilere “Turkey Home” kampanyası ve buna ilişkin proje konusunda bilgi verdi.
Önal, 2014 yılında başlayan "Turkey Home" küresel tanıtım kapsamındaki çalışmaları kesintisiz, sürekli ve tutarlı olarak sürdürmelerinin Türkiye'yi sosyal medya tanıtım alanında dünyanın en güçlü ülkelerinden birisi haline getirdiğini söyledi.
Kamu ve özel sektör iş birliğinin çok yüksek seviyede fiiliyata dökülmesini gerektiğini vurgulayan Önal, Türkiye’nin 1980’lerde başladığı bu macerayı fiili anlamda kamu-özel sektör iş birliğini sürdüren ama artık kamusallaşma noktasında da adım atması gereken bir noktada durduğunu kaydetti.
Önal, günümüz kültürünün merkezinde değişim olduğuna dikkati çekerek, "Bu değişimi sürekli hale getiren teknolojik gelişimler olduğunu görüyoruz. Teknolojik gelişimlerin insan davranışlarını değiştirdiğini ve geliştirdiğini görmekteyiz. Bu, neticede bizlerin, hepimizin, günümüzün bu trendlerine ayak uydurması gerekiyor." dedi.
"Turkey Home" kampanyasının ülke tanıtımının yanında özel sektöre ve destinasyonlara örnek bir kampanya olduğunu belirten Önal, şöyle konuştu:
"Kültür, sanat ve sporu 'Turkey Home' kampanyamızın merkezine aldık. Dışarıya kendimizi en iyi şekilde anlatmaya çalıştık. Türkiye, tanıtımı çok zor olan bir ülke. Coğrafi, kültürel özellikler açısından çok fazla çeşitlilik arz ediyor. Siz bu ülkeyi belli bir strateji olmadan anlatmaya çalıştığınızda zorlanıyorsunuz. Bizim stratejimizin merkezinde sadelik, yalınlık var."
- "Turkey Home' Avrupa’da 6'ncı"
Önal, "Turkey Home" projesinin kendilerinden bağımsız olarak bir İngiliz firması tarafından en aktif pazarlama yapan projeler arasında yer aldığını vurgulayarak, "'Turkey Home', en aktif marketing uygulayan Avrupa’da 6'ıncı, dünyada 18'nci kampanya seçildi. İspanya 17'nci sırada, bizden 0.01 puanla önümüzde yer aldı. Burada iki büyük oyuncu var. Türkiye ve İspanya'nın kampanyası." diye konuştu.
Önal'ın konuşmasının ardından turizmcilere toplantıda, Tripadvisor Destinasyon Pazarlaması Müdürü Chad R. Shiver, "Destinasyon Pazarlama Çalışmaları Bağlamında Türkiye Örneği", "Sektörel İşletmelere Yönelik Çalışmalar", "Ücretsiz Listelemeler İle Nasıl Etkileşime Geçebilir" konulu sunum yaptı.
Travel Audince Küresel Satış Müdürü Sandro Cuzzolin de "Rezervasyon Eğilimleri", "Rezervasyon Oluşturma Metodolojisi", "Dünü Bugünü İle Türkiye Kampanyası" ve "Destinasyon Yönetimi İnovasyonları" konulu sunum gerçekleştirdi.
Toplantıya YDA Dalaman Havaalanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu, TÜRSAB Marmaris BYK Başkanı Ali Kırlı’nın yanı sıra turizmciler katıldı.
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