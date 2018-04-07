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Marmaris'te yatlar yelkenleri Anadolu Ajansı için açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 19:52 | Son Güncelleme

Muğla'daki yelkenciler, Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümüne özel Marmaris Körfezi'nde yatların yelkenlerini açarak turladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yelkenciler, Anadolu Ajansının (AA) 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Marmaris Körfezi'nde yatların yelkenlerini açarak tur attı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü'nün (MIYC) ERGO ana sponsorluğunda düzenlediği Kış Trofesi’nin 4. Ayağı ve yalnızca J-70 sınıfı yatların yarıştığı J-70 Kupası yarışları için yelkenciler Marmaris Körfezi'ne açıldı.

AA'nın 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yarışlar öncesinde hakem heyetinin de onayıyla yelkenciler, "Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz." yazılı pankartla bir süre rüzgara karşı yelken açarak tur attı.

MIYC Başkanı İhsan Kalaycı, Anadolu Ajansının deniz sporu, yelkenciler ve turizme önemli katkı sağladığını belirtti.

Haberleri Anadolu Ajansı sayesinde hızlı ve güvenilir bir şekilde aldıklarına dikkati çeken Kalaycı, "Sahada desteğimizi göstermeye çalıştık. Yelkenli yatımıza pankartımızı asarak tüm Marmaris'e gösterdik. Tebrik ediyoruz, nice 98 yıllara diyoruz. Kulübümüze, yelkencilere, sporculara desteği büyük." dedi.

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