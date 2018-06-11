HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Marmaris'te yıldırım orman yaktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 16:15 | Son Güncelleme

Yıldırım düşmesi sonucu çıkan ve yaklaşık bir hektarlık alanda etkili olan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yıldırım düşmesiyle çıkan orman yangınında yaklaşık bir hektar alan zarar gördü.

İçmeler Mahallesi'nde ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu başlayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, yangına bir helikopter, 4 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 22 orman yangın söndürme işçisi ile müdahale edildiğini söyledi.

Yangında yaklaşık bir hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü aktaran Çelik, soğutma çalışması yaptıklarını belirtti.

PARTNERSinem Kobal: Kenan’la gezmeyi seviyoruzSinem Kobal: Kenan’la gezmeyi seviyoruz
ABD dünyanın en hızlı süper bilgisayarını yaptıABD dünyanın en hızlı süper bilgisayarını yaptı
Lastik ayakkabısı ile süs havuzundan kediye su taşıdıLastik ayakkabısı ile süs havuzundan kediye su taşıdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Marmaris Muğla orman yangını

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

24 Haziran seçimleri için son anket! Metropoll Araştırma yayınladı

24 Haziran seçimleri için son anket! Metropoll Araştırma yayınladı

Son dakika: Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı

Son dakika: Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı

Acun Ilıcalı'dan Survivor anketi!

Acun Ilıcalı'dan Survivor anketi!

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a: Paylaşırsan adaylıktan çekileceğim

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a: Paylaşırsan adaylıktan çekileceğim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Van'da kendi kendine yanan evlerin sırrı çözülemiyor

Van'da kendi kendine yanan evlerin sırrı çözülemiyor

On Numara sonuçları 11 Haziran - Milli Piyango On Numara çekilişi sonuçları sorgula!

On Numara sonuçları 11 Haziran - Milli Piyango On Numara çekilişi sonuçları sorgula!

Adalar'da ilginç görüntüler!

Adalar'da ilginç görüntüler!

Ankara'dan acı haber! Özel harekat polisi şehit oldu

Ankara'dan acı haber! Özel harekat polisi şehit oldu

Bursa'da 2 kişinin öldüğü kazada dehşete düşüren fotoğraf

Bursa'da 2 kişinin öldüğü kazada dehşete düşüren fotoğraf

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 100 bin liralık tazminat davası

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 100 bin liralık tazminat davası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.