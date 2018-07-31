HABER

Mars Dünya'ya en yakın konumda

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 23:00 | Son Güncelleme

Mars Dünya'ya en yakın konumda

Mars, 15 yıl sonra Dünya'ya en yakın konuma geldi.

"Space.com" da yer alan habere göre, Kızıl Gezegen, Dünya'ya 57,6 milyon kilometre uzaklıkla 2003'ten bu yana en yakın konuma ulaştı.

Güneş Sistemi'nde Dünya'nın ardından Güneş'e en yakın 4. gezegen olan Mars, Güneş'e 230 milyon kilometre uzaklıkta bulunuyor. Dünya, Güneş yörüngesindeki yolculuğunu 365 günde tamamlarken, Mars 687 günde tamamlıyor.

Dünya ile Mars'ın en yakın konuma gelmeleri için Mars'ın Güneş'e en yakın olduğu konumun, Dünya'nın Güneş'e en uzak olduğu konumla çakışması gerekiyor.

Mars en son 2003'te 55,6 milyon kilometre uzaklıkla Dünya'ya en yakın konuma gelmişti.

Sonraki yakın geçişin 6 Ekim 2020'de olması bekleniyor.

PARTNERİnanılır gibi değil! Buldukları kafatası aslında... İnanılır gibi değil! Buldukları kafatası aslında...
İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbulkart açıklaması! Artık tüm Türkiye'de Türkiyekart olarak kullanılacak!İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbulkart açıklaması! Artık tüm Türkiye'de Türkiyekart olarak kullanılacak!
Eski milletvekili Tevfik Türesin vefat ettiEski milletvekili Tevfik Türesin vefat etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dünya Konum Mars

En Çok Okunan Haberler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yardımcıları belli oldu!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yardımcıları belli oldu!

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Esad rejimi de Türkiye'yi tehdit etti: Bütün toprakları alacağız

Esad rejimi de Türkiye'yi tehdit etti: Bütün toprakları alacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbulkart açıklaması! Artık tüm Türkiye'de Türkiyekart olarak kullanılacak!

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbulkart açıklaması! Artık tüm Türkiye'de Türkiyekart olarak kullanılacak!

Sapık 'Tarikat Şeyhi'nin iğrenç görüntüleri ortaya çıktı! Zikir halkasından böyle çocuk seçti

Sapık 'Tarikat Şeyhi'nin iğrenç görüntüleri ortaya çıktı! Zikir halkasından böyle çocuk seçti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yardımcıları belli oldu!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yardımcıları belli oldu!

Yeni Şafak'ta bir ayrılık daha! Haber müdürü Recep Yeter görevinden ayrıldı

Yeni Şafak'ta bir ayrılık daha! Haber müdürü Recep Yeter görevinden ayrıldı

15 Temmuz günü Akıncı Üssü'nde yakalanan FETÖ'nün sivil imamı Hakan Çiçek'in telefonunun şifresi çözüldü

15 Temmuz günü Akıncı Üssü'nde yakalanan FETÖ'nün sivil imamı Hakan Çiçek'in telefonunun şifresi çözüldü

Konya-Ankara karayolunda zincirleme kaza! 20 araç birbirine girdi: Yaralılar var!

Konya-Ankara karayolunda zincirleme kaza! 20 araç birbirine girdi: Yaralılar var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.