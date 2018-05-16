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'Marş' krizine neden olan okul müdürü: Yapılanlar yıpratmaya yönelik

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 11:51 | Son Güncelleme

 İZMİR'in en eski okullarından Atatürk Lisesi'nin mezuniyet töreninde öğrencilerin, Onuncu Yıl ve İzmir Marşı okumasına engel olmak istediği ileri sürülen okul müdürü Selamettin Demirhan'dan Milli Eğitim Bakanlığı'nca olaya ilişkin bilgi notu istendi. Demirhan, bilgi notunda, "Yaşananlar ve yapılanlar tarafıma yöneltilen karalama girişimi, şahsiyetimi yıpratmaya yönelik faaliyet" dedi.  İzmir Atatürk Lisesi'nde, 13 Mayıs Pazar günü, 12'nci sınıf öğrencilerinin mezuniyet programında kep atma töreni sırasında geleneksel olarak Onuncu Yıl Marşı ve İzmir Marşı okunmak istendi.

'Marş' krizine neden olan okul müdürü: Yapılanlar yıpratmaya yönelik

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in en eski okullarından Atatürk Lisesi'nin mezuniyet töreninde öğrencilerin, Onuncu Yıl ve İzmir Marşı okumasına engel olmak istediği ileri sürülen okul müdürü Selamettin Demirhan'dan Milli Eğitim Bakanlığı'nca olaya ilişkin bilgi notu istendi. Demirhan, bilgi notunda, "Yaşananlar ve yapılanlar tarafıma yöneltilen karalama girişimi, şahsiyetimi yıpratmaya yönelik faaliyet" dedi.
İzmir Atatürk Lisesi'nde, 13 Mayıs Pazar günü, 12'nci sınıf öğrencilerinin mezuniyet programında kep atma töreni sırasında geleneksel olarak Onuncu Yıl Marşı ve İzmir Marşı okunmak istendi. Okul müdürü, iddiaya göre, 'siyasi gösteri' olarak kabul edip, marşın okunmasına izin vermedi. Öğrenciler ise tören sırasında okul müdürünün bu kararına uymadı ve marşı söylemeye başladı. Bunun üzerine öğrencilerin sesinin duyulmasını engellemek için hoparlörden yüksek sesle farklı şarkılar çalındı. Bu sırada, öğrenciler ile velileri de cep telefonlarının kamerasıyla kayıt yaptı. Görüntülere göre, okul müdürü Selamettin Demirhan, "Ben bu okulda okul marşından başka bir marş söyletmem" dedi. Yaşananlara öğrenciler ile veliler tepki gösterirken, bazıları kürsüye yürüdü. Bir veli, "Burası Türkiye Cumhuriyeti, görev yapmak istemiyorsanız çekilin gidin" dedi. Görüntüler, kısa sürede sosyal medyada da paylaşılınca, tepkilere neden oldu.
KENDİSİNİ SAVUNDU
Milli Eğitim Bakanlığı'nın isteği üzerine İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, konuyla ilgili araştırma yaptırarak, okul müdürü Selamettin Demirhan'dan bilgi notu istedi.
Demirhan, bakanlık tarafından istenen bilgi notunda, kendisini savunarak, olayın farklı amaçlarla yapıldığını ileri sürdü. Demirhan'ın "Okul marşını çaldırmak istedim. Yaşananlar ve yapılanlar tarafıma yöneltilen karalama girişimi, şahsiyetimi yıpratmaya yönelik faaliyet" dediği öğrenildi.
Öte yandan konuyla ilgili DHA muhabirinin telefonla ulaşıp, görüşünü sorduğu okul yöneticileri ise Selamettin Demirhan'ın okulda olmadığını, gerekli açıklamanın bilgi notunda yapıldığını ve değerlendirmede bulunmak istemediklerini söyledi.

FOTOĞRAFLI

'Marş' krizine neden olan okul müdürü: Yapılanlar yıpratmaya yönelik'Marş' krizine neden olan okul müdürü: Yapılanlar yıpratmaya yönelik'Marş' krizine neden olan okul müdürü: Yapılanlar yıpratmaya yönelik

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